Scozia-Inghilterra, amichevole: tv, probabili formazioni, pronostici

Scozia-Inghilterra è un’amichevole e si gioca martedì alle ore 20:45: notizie, statistiche, tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Un’amichevole speciale. Un’amichevole per festeggiare il 150esimo anniversario della prima gara internazionale di calcio, che andò in scena 30 novembre 1872 all’Hamilton Crescent, antico stadio di cricket della città scozzese di Glasgow. Di fronte Scozia ed Inghilterra, le due “progenitrici” dello sport oggi più popolare e più praticato al mondo.

Che si ritroveranno, sempre a Glasgow – stavolta lo stadio è Hampden Park, quello che di solito ospita le partite della Tartan Army – per ricordare quel momento ed omaggiare i cosiddetti pionieri del gioco. Il match si gioca quasi con un anno di ritardo per un motivo molto semplice: lo scorso novembre l’Inghilterra era impegnata nel Mondiale qatariota. Entrambe, adesso, sono concentrate sulle qualificazioni ai prossimi campionati europei ma, a meno di improbabili stravolgimenti, il pass per la Germania è praticamente ipotecato. La Scozia guida a sorpresa il gruppo della Spagna: dopo cinque giornate ha totalizzato il massimo dei punti, 15, ed in caso di pareggio tra Norvegia e Georgia potrebbe addirittura festeggiare a fine partita. Anche l’Inghilterra ha ormai la qualificazione in tasca: sabato scorso ha fallito uno dei primi match point, pareggiando 1-1 contro l’Ucraina ma la festa è solamente rimandata. Sia gli uomini di Steve Clarke che quelli di Gareth Southgate potranno sfidarsi a viso aperto, senza altri pensieri per la testa.

Il bilancio della Scozia nei confronti con gli storici rivali inglesi è di 41 vittorie e 48 sconfitte anche se gli ultimi due incontri sono terminati in pareggio (2-2 e 0-0).

Clarke prenderà sul serio quest’amichevole, schierando un undici simile a quello che sabato scorso ha travolto Cipro (0-3). Qualche modifica invece per Southgate: nel tridente toccherà a Foden e Rashord supportare Kane. Chance anche per Gallagher e Colwill.

Come vedere Scozia-Inghilterra in diretta tv e in streaming

Scozia-Inghilterra è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà all’Hampden Park di Glasgow, in Scozia. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Quando si scontrano Scozia ed Inghilterra le motivazioni difficilmente mancano: entrambe ci tengono a fare bene e sarà dunque partita vera. Gli scozzesi sono in un buon momento, motivo per cui ci aspettiamo una gara divertente, con le due squadre a segno.

Le probabili formazioni di Scozia-Inghilterra

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Patterson, S. Armstrong, McGregor, Robertson; McTominay, McGinn; Dykes.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Colwill, Chilwell; Gallagher, Rice, Bellingham; Foden, Kane, Rashford.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2