Champions League: le partite di Inter, Milan e Napoli trasmesse in chiaro

Champions League, tra due settimane torna in campo la massima competizione europea. Ecco le partite delle italiane che verranno trasmesse in chiaro

Il mese di settembre è sempre quello della ripartenza. Anche per la Champions League, la massima competizione europea. E come succede da un poco di anni a questa parte saranno Sky, Mediaset e Amazon Prima a mandare in diretta le partite.

Sono come al solito 4 le italiane in corsa: l’Inter finalista nella passata stagione, il Milan semifinalista che ha costruito una grande squadra, il Napoli campione d’Italia che ci arriva dopo una Champions League giocata da protagonista lo scorso anno, e infine la Lazio, che rientra in corsa dopo un paio d’anni a guardare gli altri. Insomma, qualcuna può realmente dire la propria per quelli che soprattutto sono stati i risultati dell’anno scorso. Speriamo ovviamente per il calcio italiano che possa essere realmente in questo modo. Ma qui, in questo articolo, andiamo a vedere invece quelle che saranno le sei partite in chiaro della fase a gironi che Mediaset trasmetterà su Canale 5.

Champions League, ecco le partite in chiaro

Si inizia il prossimo 19 settembre, con il primo incrocio della stagione: la Lazio di Sarri ospita l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, un grande ex biancoceleste. Nella seconda giornata in campo l’Inter, impegnata a San Siro contro il Benfica per quello che è stato un match della passata edizione con il doppio confronto nei quarti di finale. Il 24 ottobre invece spazio in chiaro al Napoli che giocherà a Berlino contro l’Union affrontando Leonardo Bonucci.

Chiuso il girone d’andata si passa ovviamente a quello di ritorno. Bene. Il 7 novembre tornerà a Milano, questa volta per affrontare il Milan, il Psg di Donnarumma. La sfida di cartelli sarà visibile in chiaro. Sempre i rossoneri in chiaro anche il 28 novembre, e sempre a San Siro contro il Borussia Dortmund. L’ultima gara del girone, in programma il 12 dicembre, è un interessante Inter-Real Sociedad che, speriamo, non debba essere decisivo per i nerazzurri. Insomma, quadro completo.