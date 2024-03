Tunisia-Croazia, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Tunisia-Croazia è un’amichevole e si gioca sabato alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

È a tutti gli effetti un’amichevole, ma è anche una partita inserita nel torneo-pilota varato nei scorsi mesi dalla FIFA (The FIFA Series) che prevede anche promozioni e retrocessioni (compreso un trofeo) e permette a rappresentative di continenti diversi di affrontarsi più frequentemente.

Tunisia e Croazia si affrontano al Cairo e la vincente, nella prossima settimana, sfiderà una tra Nuova Zelanda ed Egitto. I nordafricani hanno deluso nell’ultima Coppa d’Africa, arrivando ultimi in un girone tutt’altro che proibitivo con Mali, Sudafrica e Namibia, collezionando a malapena due punti (2 pareggi e 1 sconfitta). Un flop che è costato l’esonero al precedente commissario tecnico, Jalel Kadri. In attesa di arruolare un nuovo selezionatore, la federazione tunisina ha affidato la squadra a Montasser Louhichi, che resterà in carica almeno fino alla prossima estate. L’obiettivo principale è non mancare la qualificazione ai prossimi campionati del mondo, quelli che organizzeranno Stati Uniti, Canada e Messico nel 2026.

La Tunisia resta la grande favorita per la vittoria del girone di qualificazione, in cui ci sono anche Guinea Equatoriale, Namibia, Malawi, Liberia e Sao Tomé e Principe. Al momento sono primi insieme agli equatoguineani ma l’ultima Coppa d’Africa insegna che non si può abbassare la soglia dell’attenzione.

Croazia con tutti i veterani

Sarà un bel test quello con la Croazia, tra le possibili outsider del prossimo Europeo. Gli uomini di Zlatko Dalic sono arrivati secondi nel girone di qualificazione dietro alla Turchia ma il pass diretto per la Germania non è mai stato in discussione.

La scorsa estate hanno pure sfiorato uno storico titolo, la Nations League, arrendendosi in finale alla Spagna dopo i rigori. Spagna che Modric e compagni sfideranno anche nel girone degli Europei, uno dei più duri, visto che al suo interno ci sono anche Italia e Albania. Dalic per l’amichevole con la Tunisia ha convocato tutti i veterani, dovendo però fare a meno di due elementi della “nuova guardia” come Sutalo e Baturina.

Come vedere Tunisia-Croazia in diretta tv e streaming

La sfida tra Tunisia-Croazia, in programma sabato alle 21:00 allo stadio “30 giugno” del Cairo, in Egitto, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole internazionale che vedrà protagonisti gli uomini di Louhichi e quelli di Dalic.

Il pronostico

La Croazia ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare con Lettonia e Armenia e dovrebbe riuscirci pure con la Tunisia, a segno solamente in un’occasione nelle tre partite giocate in Coppa d’Africa. Ipotizziamo un successo della selezione di Dalic, in un match da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Tunisia-Croazia

TUNISIA (4-3-3): Ben Said; Kechrida, Bronn, Mathlouthi, Abdi; Skhiri, Laidouni, Ben Romdhane; Rafia, Jaziri, Achouri.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Erlic, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Modric, Kovacic; Pasalic, Petkovic, Kramaric.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1