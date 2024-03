I pronostici di sabato 23 marzo: amichevoli internazionali

I pronostici di sabato 23 marzo: ci sono delle amichevoli tra nazionali di lusso, grande attesa per Inghilterra-Brasile e Francia-Germania.

Le amichevoli di preparazione agli imminenti Europei del 2024 hanno un sapore Mondiale: oggi ci sono due partite in particolare che ricordano grandi sfide del passato, Inghilterra-Brasile e Francia-Germania che si giocheranno a Wembley e al Groupama Stadium di Lione.

Le nazionali che giocano in casa, Inghilterra e Francia, partono favorite nel pronostico in sfide che dovrebbero comunque regalare un alto numero di gol.

Pronostici altre partite

Vittorie in arrivo nelle altre amichevoli del sabato per il Belgio in casa dell’Irlanda in difficoltà nell’ultimo periodo e per la Croazia sulla Tunisia.

Grande equilibrio in Slovacchia-Austria mentre Danimarca-Svizzera è un’altra amichevole che promette gol con la sfida nella sfida tra i bomber Højlund e Okafor.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Belgio vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Irlanda-Belgio, Amichevole internazionale, ore 18:00

Vincenti

• Inghilterra o pareggio (in Inghilterra-Brasile, Amichevole internazionale, ore 20:00)

• Francia (in Francia-Germania, Amichevole internazionale, ore 21:00)

• Croazia (in Croazia-Tunisia, Amichevole internazionale, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Irlanda-Belgio, Amichevole internazionale, ore 18:00

• Danimarca-Svizzera, Amichevole internazionale, ore 20:00

• Francia-Germania, Amichevole internazionale, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Inghilterra-Brasile, Amichevole internazionale, ore 18:00

• Slovacchia-Austria, Amichevole internazionale, ore 18:00

• Francia-Germania, Amichevole internazionale, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Slovacchia-Austria, Amichevole internazionale, ore 18:00)