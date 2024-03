Serie C, i pronostici sulle partite di domenica 24 marzo

Serie C, in programma le altre partite della giornata numero 33: dopo la vittoria nella finale d’andata di Coppa Italia il Padova fa visita alla Pro Vercelli.

La sosta per gli impegni delle rappresentative nazionali ha “messo in pausa” la A e la B, ma in Serie C invece si continua a giocare. Dopo la scorpacciata del sabato, nella giornata di domenica – in attesa dei recuperi – si completa il programma della trentatreesima giornata. Nel girone A il Padova di Vincenzo Torrente si è quasi arreso nella corsa al primo posto (e dunque alla promozione diretta) con il Mantova: i virgiliani sono ormai inarrivabili, hanno 11 punti in più e non aspettano altro che la matematica per festeggiare il ritorno in Serie B.

Il secondo posto, in ogni caso, appare blindato: di 9 punti il divario nei confronti della terza, il Vicenza. Padova che, prima di iniziare a pensare ai playoff, potrebbe momentaneamente “consolarsi” con la vittoria della Coppa Italia di categoria, più vicina dopo il successo di martedì scorso nella finale d’andata con il Catania, battuto 2-1 all’Euganeo. La squadra di Torrente, impegnata in settimana, rischia tuttavia di patire un po’ di stanchezza nella sfida con la Pro Vercelli, che da inizio gennaio ha totalizzato solo 5 punti e che adesso teme di essere risucchiata nella bagarre retrocessione. Le Bianche Casacche, obbligate a fare punti, con ogni probabilità segneranno almeno un gol, come del resto hanno sempre fatto nelle ultime quattro giornate. Chi invece è pianamente coinvolto nella lotta per la salvezza è il Novara, reduce da sei pareggi di fila: si profila un match equilibrato e dominato dalla tensione nello scontro diretto con la Pergolettese.

Le previsioni sulle altre partite

Nel girone B l’Arezzo è rientrato in zona playoff grazie a tre vittorie nelle ultime quattro partite. Una striscia che potrebbe proseguire contro l’ultima in classifica, la Fermana.

Pochi chilometri più a ovest la capolista Cesena sarà di scena a Lucca: i romagnoli di Mimmo Toscano sono ad un passo dall’obiettivo Serie B e la promozione diretta dovrebbe arrivare senza problemi alla luce degli undici punti di vantaggio sulla seconda, la Torres. La Lucchese non perde da quattro partite ma la serie positiva molto probabilmente terminerà contro la prima della classe, desiderosa di tagliare il traguardo nel più breve tempo possibile. Nel girone C, infine, si giocano tre gare. Il Catania, sconfitto nella finale d’andata di Coppa Italia, cerca riscatto in casa della Turris, imbattuta da due mesi davanti al proprio pubblico. Occasione da sfruttare per il Taranto di Eziolino Capuano, impegnato nel derby con il fanalino di coda Brindisi. Match da un gol per parte quello tra Cerignola e Potenza.

Serie C: possibili vincenti

Padova o pareggio (in Pro Vercelli-Padova)

Arezzo (in Arezzo-Fermana)

Cesena (in Lucchese-Cesena)

Potenza o pareggio (in Cerignola-Potenza)

Taranto (in Brindisi-Taranto)

Le partite da almeno un gol per squadra

Pro Vercelli-Padova

Carignola-Potenza

La partite da almeno tre gol complessivi

Arezzo-Fermana

Serie C: le partite da meno di tre gol complessivi

Pergolettese-Novara

Turris-Catania

Brindisi-Taranto