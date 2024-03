Inghilterra-Brasile, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Inghilterra-Brasile è un’amichevole e si gioca sabato alle ore 20:00: notizie, probabili formazioni, tv, statistiche, streaming e pronostici.

Non sarà una “classica” ma poche sfide, a livello internazionale, hanno lo stesso fascino di Inghilterra-Brasile. Il paese che ha inventato il calcio contro quello in cui questo gioco ha probabilmente trovato la sua massima espressione e le cinque stelle sulla maglia verdeoro della Seleçao stanno lì a testimoniarlo.

Abbondano gli spunti, insomma, nell’amichevole di lusso che andrà in scena a Wembley, la prima dal 2017 tra le due selezioni. L’Inghilterra è una delle grandi favorite per il titolo ai prossimi Europei: forse attualmente è un gradino sotto la Francia ma poche rappresentative al mondo possono contare su un talento incredibile come quello di Jude Bellingham, definitivamente esploso nella sua prima stagione madrilena. Gareth Southgate stavolta ha in mano una “Ferrari”, una squadra ricca di talento che sembra ormai matura per portare a casa un grande successo. Mancherà pure qualcosa in difesa, ma i presuppostio per sognare in grande ci sono tutti e un’altra delusione dopo quella dello scorso Europeo – sconfitta in finale contro l’Italia ai rigori – ed al Mondiale qatariota – i Tre Leoni si fermarono ai quarti – non sarebbe tollerata ed il primo a farne le spese potrebbe essere proprio il commissario tecnico.

Il Brasile riparte da Dorival Junior

L’Inghilterra è imbattuta proprio dall’ultimo Mondiale e nel girone di qualificazione ad Euro 2024 ha dominato in lungo e in largo, battendo per ben due volte l’Italia, sia all’andata che al ritorno. Nel girone europeo se la vedrà con Danimarca, Serbia e Slovenia.

Per il Brasile, invece, è un momento difficilissimo. La Seleçao, dopo il flop al Mondiale e l’addio a Tite, ha fatto registrare più sconfitte (5) che vittorie (3). Tre i k.o. di fila nelle ultime tre gare di qualificazione ai prossimi campionati del mondo, contro Uruguay, Colombia e Argentina. Un Brasile spaesato e irriconoscibile, che ha segnato un gol in tre partite e che in classifica è soltanto sesto, già a -8 dal primo posto. Tanto lavoro da fare per Dorival Junior, nuovo commissario tecnico dopo il rifiuto di Carlo Ancelotti, che ha rinnovato con il Real Madrid. Southgate ha convocato in extremis il talentino del Manchester United Mainoo e potrebbe dare spazio ad altri nuovi volti (Konsa, Branthwaite, Gordon) mentre c’è un po’ di apprensione per le condizioni di Kane, che ha saltato uno degli ultimi allenamenti: in caso di forfait è pronto uno tra Toney e Watkins. Dall’altro lato, invece, Dorival Junior ha dovuto fare i conti con diverse defezioni, da Alisson a Casemiro, passando per Marquinhos, Ederson, Gabriel e Martinelli.

Come vedere Inghilterra-Brasile in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Inghilterra e Brasile è in programma sabato alle 20:00 e si giocherà al Wembley Stadium di Londra, in Inghilteraa. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Inghilterra non batte il Brasile dal 2013 (anche allora si trattava di un’amichevole). Tanti i dubbi sui verdeoro, all’inizio di un nuovo “capitolo” con un nuovo selezionatore, chiamato ad invertire al più presto la rotta. Per quanto riguarda il risultato preferiamo dunque dare fiducia agli inglesi, più rodati della Seleçao e mai battuti in amichevole sotto la gestione Southgate. I gol non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Brasile

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Gomez; Foden, Rice, Bellingham; Bowen, Watkins, Rashford.

BRASILE (4-2-3-1): Bento; Danilo, Bremer, Beraldo, Wendell; Bruno Guimaraes, Douglas Luiz; Raphinha, Rodrygo, Vinicius Jr.; Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1