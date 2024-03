Danimarca-Svizzera, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Danimarca-Svizzera è un’amichevole e si gioca sabato alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La Danimarca è una delle 24 nazionali che hanno già ottenuto il pass per Euro 2024 ed è stata sorteggiata nel gruppo C, insieme a Inghilterra, Serbia e Slovenia. La lotta per il secondo posto – dando per scontato che gli inglesi arrivino davanti a tutti – si preannuncia molto equilibrata e di conseguenza il margine di errore, per gli uomini di Kasper Hjulmand, sarà molto ridotto.

Gli scandinavi devono riscattare il deludentissimo Mondiale, in cui sono arrivati addirittura ultimi in un girone con Francia, Australia e Tunisia. Sì, le aspettative erano decisamente più alte dopo la semifinale raggiunta ad Euro 2020, quando la Danimarca si arrese proprio all’Inghilterra nei supplementari. Eriksen e compagni non hanno entusiasmato neppure nelle qualificazioni all’Europeo tedesco: sono arrivati davanti a tutti – a pari punti con la Slovenia – ma potevano (e dovevano) fare meglio in un girone abbordabile. Bene le sette vittorie in 10 partite ma le sconfitte con Kazakistan e Irlanda del Nord hanno suscitato qualche preoccupazione.

Un’altra selezione che nelle qualificazioni europee non ha brillato è stata la Svizzera, arrivata seconda dietro alla Romania. Il miglior attacco (22 gol segnati) non è bastato alla rappresentativa guidata da Murat Yakin per evitare tribolazioni: il pass per Euro 2024 i rossocrociati se lo sono dovuto sudare, anche a causa dei cinque pareggi in dieci partite. La Svizzera è capitata nel gruppo A, quello in cui figurano pure i padroni di casa della Germania. Oltre a loro anche due selezioni insidiose come Ungheria e Scozia.

Come vedere Danimarca-Svizzera in diretta tv e streaming

Danimarca-Svizzera, in programma sabato alle 20:00 al Parken Stadion di Copenaghen, in Danimarca, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole internazionale che vedrà protagonisti gli uomini di Hjulmand e quelli di Yakin.

Il pronostico

Gli ultimi precedenti tra Danimarca e Svizzera risalgono al 2019: ci si giocava un posto agli Europei del 2020 e i danesi, dopo aver pareggiato 3-3 all’andata, si imposero 1-0 al ritorno. Con tanti giocatori di talento in campo, a cominciare dall’attaccante del Manchester United Hojlund, c’è da aspettarsi una partita divertente, da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Danimarca-Svizzera

DANIMARCA (3-5-2): Schmeichel; Andersen, Kjaer, Vestergaard; Kristiansen, Hojbjerg, Eriksen, Hjulmand, Maehle; Wind, Hojlund.

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Aebischer, Steffen; Shaqiri, Okafor, Vargas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2