League Two, i pronostici sulle partite del 23 marzo

League Two, occhi puntati sul Mansfield capolista che non può commettere altri passi falsi e deve per forza battere il Colchester: notizie e pronostici.

Quando mancano otto giornate alla fine dei giochi, in cima alla classifica della League Two, la quarta serie del sistema calcistico inglese, c’è il Mansfield, che ha ancora un margine di vantaggio di quattro punti sulla seconda, lo Stockport. Gli Stags sono indiscutibilmente i favoriti numero uno per la promozione diretta ma nell’ultimo periodo hanno un po’ rallentato, rimediando due sconfitte in quattro partite.

Nello scorso fine settimana però si sono subito rialzati, travolgendo 5-1 il Bradford in trasferta. Non dovrebbe rappresentare un’insidia neppure il Colchester, penultimo in classifica e impelagato nella lotta per non retrocedere. Da dicembre in poi gli U’s hanno ottenuto una sola vittoria e difficilmente riusciranno ad uscire indenni dalla “tana” della capolista: previsti almeno tre gol complessivi. Chi invece sembra non avere più obiettivi è l’Harrogate, che galleggia da un po’ di tempo a metà classifica, lontano sia dalla zona playoff che da quella retrocessione. I tre punti mancano da oltre un mese e mezzo e nel match casalingo contro il Bradford potrebbe arrivare il terzo pareggio di fila dopo quelli con Wrexham e Barrow. Una squadra in fiducia è il Doncaster, che mette nel mirino il terzo successo consecutivo. Da febbraio in poi i Vikings hanno perso solo con il Walsall ed il Forest Green penultimo non può essere considerato una minaccia credibile.

League Two, sorpresa Sutton?

Una possibile sorpresa potrebbe essere un risultato positivo del Sutton, fanalino di cosa ma comunque ancora in corsa per la salvezza. Gli Amber and Chocolate, galvanizzati dal successo nello scontro salvezza con il Forest Green, daranno con ogni probabilità filo da torcere all’Accrington, al momento lontano dai playoff.

Non mancheranno gol ed emozioni nella sfida tra Notts County e Salford. I padroni di casa sono reduci da un pareggio e una vittoria, due partite in cui hanno realizzato cinque reti complessive ma sono stati prolifici anche gli ospiti, che una settimana fa si sono imposti 3-1 sul Morecambe.

Si preannuncia equilibrio invece nel match tra Barrow e Newport: gli Exiles credono ancora nei playoff e potrebbero creare più d’un grattacapo ai Bluebirds, frustrati dai due pareggi di fila con Walsall e Harrogate. Sfide da almeno un gol per parte anche quelle tra Crewe Alexandra e Wimbledon e tra Stockport e MK Dons.

League Two: possibili vincenti

• Mansfield (in Mansfield-Colchester, ore 13:30)

• Harrogate o pareggio (in Harrogate-Bradford, ore 14:00)

• Doncaster (in Doncaster-Forest Green, ore 16:00)

• Sutton o pareggio (in Sutton-Accrington, ore 16:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Barrow-Newport, ore 16:00

• Crewe Alexandra-Wimbledon, League One, ore 16:00

• Stockport-MK Dons, ore 18:15

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Mansfield-Colchester, ore 13:30

• Notts County-Salford, ore 16:00