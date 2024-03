MLS, i pronostici sulla Week 5: Inter Miami in trasferta a New York

MLS, la squadra del “Tata” Martino di scena nella Grande Mela senza l’otto volte Pallone d’oro: notizie e pronostici sulla quinta giornata.

L’Inter Miami avrà anche giocato una gara in più, ma nessuno finora è riuscito a fare meglio della squadra di Leo Messi, da sola in cima alla classifica della MLS con un bottino di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime 5 partite. Con la Pulce alle prese con un problema fisico, che gli ha impedito anche di rispondere alla convocazione del selezionatore dell’Argentina Lionel Scaloni, gli uomini del “Tata” Martino una settimana fa sono tornati subito a vincere, battendo 3-1 il DC United (Campana e doppietta Suarez).

La rosa del club della Florida è ovviamente attrezzata per puntare al titolo e non sorprende il fatto che l’Inter Miami abbia segnato più di tutti, unica squadra già in doppia cifra in termini realizzativi (13 gol in 5 gare). Lo spettacolo è dunque assicurato anche senza l’otto volte Pallone d’oro, che darà forfait anche nel match con i New York Red Bulls, partita che si preannuncia assai prolifica. Ci aspettiamo almeno tre reti complessive anche nell’incontro tra i New England Revolutions, protagonisti di un avvio di stagione disastroso – quattro sconfitte in quattro giornate – e i Chicago Fire, ormai abbonati agli alti punteggi. I campioni in carica dei Columbus Crew sono ancora imbattuti e dovrebbero evitare la sconfitta anche a Charlotte ma faranno fatica a tenere la porta inviolata. Almeno un gol per parte anche nella sfida tra gli Orlando City, che si sono appena rinforzati con l’arrivo dell’ex Atalanta Luis Muriel, e i texani dell’Austin.

Le previsioni sulle altre partite

Un avvio un po’ stentato quello di Cincinnati, grande protagonista della scorsa stagione, soprattuto quando si trattava di giocare tra le mura amiche. Il club dell’Ohio invece quest’anno non ha mai vinto davanti al proprio pubblico, senza mai segnare. Trend che potrebbe interrompersi nel match con il New York City, che si è appena risollevato (2-1 contro il Toronto) dopo aver perso le prime tre gare.

Partenza più che positiva per i Vancouver Whitecaps, allenati dall’italiano Vanni Sartini. Dopo il pareggio con Charlotte all’esordio, i canadesi hanno battuto nettamente San Jose e Dallas ed hanno tutto per ripetersi contro il Real Salt Lake, che continua a non convincere. Non è partito bene il Los Angeles FC, ex squadra di Giorgio Chiellini, che lo scorso anno ha sfiorato la doppietta. Gli angelini dovrebbero in ogni caso ottenere un risultato positivo nel match casalingo con Nashville, ancora imbattuto. Almeno un gol per parte in San Jose- Seattle, ma saranno partite movimentate anche Kansas City-Los Angeles Galaxy e St. Louis-DC United.

MLS, possibili vincenti

Columbus Crew o pareggio (in Charlotte FC-Columbus Crew, ore 00:30)

Cincinnati o pareggio (in Cincinnati-NY City, ore 00:30)

Vancouver Whitecaps (in Vancouver Whitecaps-Real Salt Lake, ore 00:30)

Los Angeles FC o pareggio (in Los Angeles FC-Nashville, ore 03:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

Charlotte FC-Columbus Crew, ore 00:30

Orlando City-Austin, ore 00:30

San Jose Earthquakes-Seattle Sounders, ore 03:30

MLS, le partite da almeno tre gol complessivi

NY Red Bulls-Inter Miami, ore 19:00

NE Revolutions-Chicago Fire, ore 19:00

Kansas City-LA Galaxy, ore 01:30

St. Louis City-DC United, ore 01:30