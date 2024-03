Irlanda-Belgio è un’amichevole e si gioca sabato alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Le possibilità di qualificarsi direttamente, in un gruppo che vedeva al suo interno due corazzate come Francia e Olanda, erano scarse. Dall’Irlanda, tuttavia, ci si aspettava qualcosa in più: che tenesse quantomeno testa alla Grecia, per esempio. Ed invece gli ellenici hanno “doppiato” in termini di punti conquistati i Boys in Green, arrivati penultimi nel girone di qualificazione ad Euro 2024 e con un misero bottino di due vittorie (entrambe con la modestissima Gibilterra) e sei sconfitte.

Un cammino deludente che ha subito tagliato fuori l’Irlanda, sprovvista pure del “paracadute” degli spareggi a causa dei risultati non di certo esaltanti ottenuti nell’ultima Nations League. Inevitabile, a questo punto, l’esonero del precedente commissario tecnico Stephen Kenny, sostituito momentaneamente dall’allenatore ad interim John O’Shea. Da qui al prossimo giugno l’Irlanda giocherà quattro amichevoli: la prima è quella con il Belgio di Domenico Tedesco, che invece ha già in tasca il pass per l’Europeo di Germania. Qualificazione mai realmente in discussione per i Diavoli Rossi, apparsi rigenerati dall’arrivo del tecnico di origini calabresi e reduce dalle esperienze agrodolci con Schalke 04 e Lipsia. Il Belgio ha chiuso il girone a quota 20 punti e da imbattuto (6 vittorie e due pareggi), respingendo l’assalto dell’Austria di Ralf Rangnick, arrivata seconda a -1.

Fortunato pure il sorteggio dei gironi degli Europei: il Belgio è capitato con due selezioni alla portata come la Slovacchia e la Romania, oltre alla vincente dei playoff di Lega B. In Irlanda però Tedesco dovrà fare a meno di Lukaku, alle prese con un sovraccarico all’inguine. Assente anche l’altra stella, De Bruyne.

Come vedere Irlanda-Belgio in diretta tv e streaming

La sfida tra Irlanda e Belgio, in programma sabato alle 18:00 all’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole internazionale che vedrà protagonisti gli uomini di John O’Shea e quelli di Domenico Tedesco.

Il pronostico

Senza Lukaku e De Bruyne, per il Belgio potrebbe non filare tutto liscio nell’insidiosa trasferta irlandese. Ospiti favoriti ma non è da escludere che subiscano almeno una rete.

Le probabili formazioni di Irlanda-Belgio

IRLANDA (3-4-2-1): Kelleher; O’Brien, Collins, O’Shea; Ebosele, Cullen, Knight, Doherty; Ogbene, Johnston; Ferguson.

BELGIO (4-2-3-1): Sels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Mangala; Bakayoko, Trossard, Doku; Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2