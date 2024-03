10eLotto, vincita record da 1 milione: può offrire a tutto il paese

10eLotto, la vincita record è di un milione di euro. Vista la “grandezza” del paese può offrire davvero a tutto. Ecco dove è successo un fatto clamoroso

Che fortuna! Sì, che fortuna. Perché il colpo è davvero quasi inspiegabile. Il colpo è davvero di quelli che cambiano la vita e che oggettivamente non capisci nemmeno come possa essere successo. Eppure, stando alla storia che ha raccontato Agimeg.it è successo davvero. E andiamo a vedere come.

Parliamo del 10eLotto, uno dei giochi più avvincenti per gli italiani, uno dei giochi che maggiormente attira l’attenzione. Legato non solo al Lotto, ci sono anche le estrazioni istantanee, quelle ogni cinque minuti. Quindi, partiamo da un presupposto? In questo caso è assai semplice riuscire a entrare in un vortice difficile da gestire, quindi qualora vi trovaste a giocare state attenti a come lo fate e a quanto tempo dedicate. Perché si perde sempre, lo ribadiamo. E la vincita che adesso vi andiamo a raccontare è una sola in milioni di giocate.

10eLotto, un milione in Sardegna

E, a proposito di milioni: il fortunato giocatore in questione ha vinto appunto un milione di euro. Un milione di euro con un solo euro puntato e centrando tutti i numeri vincenti che sono dieci. Un colpo davvero di quelli che capitano una sola volta nella vita. E il fatto è successo in Sardegna, a San Teodoro, piccolo paesino di 5mila anime. Sì, ecco perché può offrire a tutti.

I dieci numeri usciti sono stati 3-11-15-21-35-46-63-65-72-90. Tutti centrati. E nonostante si sia vinto una somma incredibile, molto simile a quelle che regala anche il Superenalotto, non è nemmeno la prima vincita dell’anno più alta. Sì, lo scorso 27 febbraio a Savona sono stati vinti 2,5milioni di euro. Quella in terra sarda invece è identica alla vincita centrata a Carate Brianza. Anche in quel caso parliamo di un milione di euro con un gioco che ogni cinque minuti potrebbe regalare una vincita del genere. Sì, è tutto davvero incredibile.