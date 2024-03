Slovacchia-Austria, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Slovacchia-Austria è un’amichevole e si gioca sabato alle ore 18:00: notizie, probabili formazioni, tv, streaming e pronostici.

La Slovacchia è reduce da una brillante campagna di qualificazione ad Euro 2024, al termine della quale si è assicurata il pass diretto per la Germania grazie al secondo posto nel gruppo J dietro all’irraggiungibile Portogallo, unica squadra a chiudere a punteggio pieno.

Ventidue punti in dieci partite per i Sokoli, che dopo aver impattato all’esordio con il Lussemburgo le hanno vinte tutte, ad eccezione ovviamente delle due sfide con i lusitani, perse entrambe di misura (0-1 e 3-2). L’artefice di questa gloriosa cavalcata è l’attuale allenatore del Napoli, Francesco Calzona, arruolato nel 2022 su suggerimento dell’ex capitano azzurro Hamsik. Un commissario tecnico che da qui a giugno dovrà “sdoppiarsi”, visto che da ormai un mese ha preso il posto di Walter Mazzarri sulla panchina del club azzurro, mantenendo comunque l’incarico di selezionatore della selezione slovacca. Benevolo anche il sorteggio: Lobotka e compagni nella fase a gironi affronteranno Belgio e Romania e sono in attesa di conoscere il nome della terza squadra che arriverà dagli spareggi.

Un buon test per entrambe

Sarà dunque importante arrivare preparati all’evento e per questo Calzona conta di oliare i meccanismi nelle due amichevoli internazionali contro Austria e Norvegia, test che molto probabilmente serviranno al tecnico di origini calabresi per fare le scelte definitive.

Agli Europei ci saranno anche gli uomini di Ralf Rangnick, sorteggiati invece in un girone tosto con Francia e Olanda. L’Austria ci arriva però dopo un ottimo percorso nelle qualificazioni: nel gruppo F ha collezionato un solo punto in meno del Belgio, ma ben nove in più della Svezia, che all’inizio era avanti nelle gerarchie. Das Team arriva a Bratislava sull’onda di tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta nell’amichevole con la Germania, battuta 2-0 al Prater di Vienna lo scorso novembre.

Come vedere Slovacchia-Austria in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Slovacchia e Austria è in programma sabato alle 18:00 e si giocherà allo stadio Tehelné Pole di Bratislava, in Slovacchia. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Slovacchia dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta contro un’Austria che dovrà fare a meno di due giocatori importantissimi come Arnautovic e Alaba, entrambi infortunati. Entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Slovacchia-Austria

SLOVACCHIA (4-3-3): Rodak; Pekarik, Satka, Hancko, Jirka; Duda, Hrosovsky, Benes; Suslov, Mak, Bozenik.

AUSTRIA (4-3-3): A. Schlager; Posch, Lienhart, Danso, Mwene; Baumgartner, Seiwald, X. Schlager; Laimer, Sabitzer, Gregoritsch.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1