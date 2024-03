Formula Uno, qualifiche GP Australia: tv, streaming, pronostico

Formula Uno, qualifiche Gp dell’Australia: terza prova del Mondiale dopo il doppio trionfo di Verstappen. Ecco il nostro pronostico per le qualifiche

“Solo i coraggiosi” diceva Gerry Scotti mentre parlava con un concorrente del programma Chi vuol essere milionario. E in questo caso i coraggiosi non sono i piloti, ma tutti quei tifosi che in questo weekend avranno la forza e il coraggio, appunto, di alzarsi all’alba per vedere sia le qualifiche in programma sabato alle 6 che la gara in orario domenica mattina alle 5. Sì, solo i coraggiosi, anche perché andare a vedere vincere Verstappen non è che sia tanto bello.

Dopo le prime due gare di questo Mondiale abbiamo capito che le cose andranno come successo nel corso degli ultimi tre anni: con un pilota che praticamente fa uno sport a parte e tutti gli altri a inseguirlo. A meno ché non succeda qualcosa di impensabile che possa rimettere in discussione tutto. E a quanto pare di questi segnali, purtroppo per tutti, non ce ne stanno. Nemmeno i problemi interni alla Red Bull hanno scalfito la forza del pilota olandese già campione del Mondo che quasi quasi ha voglia di ammazzare subito il campionato e concentrarsi al futuro.

Andando quindi a parlare di questo terzo appuntamento della stagione, dopo una settimana di stop, in Australia, chiaro pensare che Verstappen sia il favorito assoluto anche in questo caso. E la sensazione, comunque, è quella che si possa ricomporre l’ultima prima fila, quella vista in Arabia Saudita con Leclerc al suo fianco.

Formula Uno, qualifiche dell’Australia: dove vederle in tv e in streaming

Le qualifiche del Gp dell’Australia sono in programma sabato 23 marzo alle 06:00. Si potranno seguire in diretta su Sky, al canale dedicato Sky Sport Formula Uno. In streaming si potranno vedere tramite l’applicazione Sky Go oppure attraverso il servizio di Now Tv, collegato a Sky. In differita, e in chiaro, le qualifiche del Gran Premio del Bahrain si potranno vedere su Tv8 , al canale 8 del telecomanda, a partire dalle 10:00 di sabato.

Il pronostico

Prima fila Verstappen-Leclerc. Siccome pronosticare chi dovrebbe partire davanti a tutti è un giochino che tutti sanno fare, purtroppo, allora pensiamo di darvi anche il secondo posto di queste qualifiche. Se lo dovrebbe prendere il ferrarista con il numero 16 sulla macchina. E poi occhio anche alla seconda fila. Dentro quasi sicuramente Perez, con Hamilton che potrebbe finire almeno tra i primi quattro. Dopo l’operazione di due settimane fa infatti è difficile pensare a un Sainz in forma.