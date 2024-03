Scommesse, le partite truccate smascherate dall’Intelligenza Artificiale

“Tre modelli, RF, KNN e ensemble hanno raggiunto un’accuratezza superiore al 90%, mentre due modelli, LR e SVM, hanno ottenuto una precisione di circa l’80%. In secondo luogo, sono stati raccolti dati di partite in tempo reale e i cinque modelli sono stati applicati per costruire un sistema tale da rilevare le partite truccate in tempo reale. Le prestazioni del sistema sviluppato sono state convalidate utilizzando 10 partite regolari e 10 partite in cui vi sono state delle anomalie. I risultati hanno mostrato un’accuratezza dell’80% per le partite normali e del 60% per quelle anomale”. Insomma, tempi duri per tutti con l’intelligenza artificiale, che riesce anche a capire in anticipo quelli che potrebbero essere i problemi di match fixing.