Gratta e Vinci, colpo massimo con questo biglietto: 500mila euro

Gratta e Vinci, il colpo è massimo con questo biglietto: ha vinto 500mila euro grattando un tagliando di soli cinque euro. Ecco quale e dove è successo

Eccoci qui, che torniamo a parlare di quelle che sono delle vincite importanti, clamorose, attraverso i Gratta e Vinci. Colpi che cambiano decisamente la vita visto che, come avrete potuto intuire dal titolo di questo articolo, parliamo di 500mila euro, e vale a dire la vincita massima di quei tagliandi che hanno un valore commerciale di soli cinque euro.

Un colpo da capogiro, centrato a gennaio – così come si legge sul Giornale di Vicenza – ma ufficializzato solamente lo scorso venerdì. Un colpo centrato al Caffè Noventa, che dopo aver visto quello che era successo ha messo proprio all’interno del locale quella stampa, per attirare più clienti, che permette di fare scoprire a tutti che proprio in quell’attività commerciale sono stati vinti una montagna di soldi. Ma andiamo a vedere, adesso, con quale tagliando è stato portato a casa il malloppo.

Gratta e Vinci, il colpo con Numerissimi

Né Miliardario e nemmeno Doppia Sfida (che però nella zona, quattro anni fa, ha regalato una vincita identica, vale a dire mezzo milione di euro), ma il Numerissimi, uno dei biglietti che da poco tempo è in circolazione che, però, come vi abbiamo raccontato altre volte, è uno di quelli che regala un bel po’ di vincite.

“Non abbiamo proprio idea chi sia il fortunato vincitore, anche se penso si tratti di un cliente abituale che spero abbia davvero bisogno di questa bella somma e che sia della zona” ha dichiarato al giornale Yinyi Chen, 32 anni, che gestisce da sette anni il Caffè Noventa. Un biglietto, quello dei Numerissimi, che fino al momento aveva regalato “come vincita massima, in questo locale, solamente mille euro”. E in un colpo solo invece si è rifatto con tutti gli interessi. Ennesima vincita, quindi, con una lotteria istantanea: tanto amata dagli italiani. Occhio però, giocate come sempre con prudenza e non andate mai a cercare di vincere. Impossibile farlo. Con questi giochi praticamente si perde sempre.