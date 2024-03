10eLotto, una sola regione protagonista: 80mila euro

10eLotto, c’è una sola regione protagonista in questo caso. Che festeggia delle vincite importanti per oltre 80mila euro. Un colpo solone ha regalati 50mila

Non solo il Lotto, che regala dei colpi clamorosi ogni volta che c’è un’estrazione. Ma anche il 10eLotto è uno di quei giochi che stanno realmente arricchendo una buona parte di italiani. In questo caso parliamo di una sola regione protagonista, che è riuscita a far felici diversi giocatori con oltre 80mila euro portati a casa.

E tutto questo è successo in Campania, una delle regioni che senza dubbio gioca di più anche per via dell’enorme popolazione che ha all’interno. Ed è proprio in questo pezzo di terra – così come viene raccontato da Agimeg.it – che in uno degli ultimi concorsi del 10eLotto si è concentrata la fortuna. Soldi, tantissimi soldi, con una grandissima fetta di quello che vi abbiamo scritto che è andata solamente in un luogo. E andiamo a scoprire insieme dove.

10eLotto, ecco il dettaglio delle vincite

La vincita più alta è stata piazzata a Sala Consilina, centro in provincia di Salerno, dove un fortunato giocatore ha vinto 50mila euro grazie all’opzione Extra. A Mondragone, in provincia di Caserta, è stato realizzato un ‘7’ da 10.505 euro, a fronte di una spesa di 20 euro spiega ancora Agimeg.it. Ma ovviamente non è finita qui, perché per arrivare agli 80mila euro e passa citati prima servono altre vincite. E allora eccovi serviti.

“Festeggia anche Napoli con una vincita da 9.000 euro grazie ad un ‘6’ nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. Ad Alvignano (CE) vinti 7.500 euro con l’opzione Extra. Infine, a Pompei, in provincia di Napoli, realizzata una vincita da 6.300 euro”. Insomma, è stata una settimana davvero incredibile, una di quelle da ricordare per questi giocatori che si possono davvero togliere qualche sfizio con delle puntate minime.