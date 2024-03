Serie C girone C, i pronostici sulle partite di sabato 23 marzo

Serie C girone C, prosegue il duello a distanza tra la capolista Juve Stabia e il Benevento: le Vespe devono fare attenzione al Sorrento. Notizie e pronostici.

Nell’ultimo turno il Benevento ha rosicchiato altri punti alla capolista Juve Stabia, che adesso inizia a sentire il fiato sul collo dei giallorossi. Le Vespe dopo 4 vittorie consecutive sono cadute a sorpresa a Foggia (2-1) ed ora il margine sugli Stregoni è di sei punti quando mancano ancora sei giornate alla fine della regular season.

La squadra di Guido Pagliuca, finora dominatrice di questo girone – seppur con qualche battuta d’arresto – nel fine settimana sarà impegnata nel derby con il Sorrento, che andrà in scena sul neutro di Potenza. I rossoneri hanno già in tasca la salvezza e possono realmente ambire ad un posto nei playoff. Il divario con la Juve Stabia è ovviamente ampio ma essendo una derby molto sentito ipotizziamo un match combattuto, sulla falsariga dell’andata, quando a Castellammare il Sorrento riuscì a strappare un punto. Ed anche stavolta le reti complessive dovrebbero essere meno di tre. L’inseguitrice Benevento invece non può assolutamente sbagliare contro una squadra in difficoltà come il Monopoli. I pugliesi non perdono da oltre un mese ma è vero anche che hanno vinto una sola volta nelle ultime 10 giornate e restano in zona playout. Una striscia positiva ancora più lunga quella dei sanniti, imbattuti nel 2024: una loro vittoria sembra essere alla portata.

Le previsioni sulle altre partite

Pronto ad approfittare di un eventuale passo falso del Benevento pure l’Avellino, a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo sul campo del Giugliano. I Lupi d’Irpinia, terzi a -4 dagli Stregoni, in trasferta però stanno facendo fatica: fuori casa, infatti, non vincono da un mese e mezzo e potrebbero incontrare non poche difficoltà contro le Tigri gialloblù, che sabato scorso hanno messo in difficoltà lo stesso Benevento, costretto a rimontare nella ripresa.

Ringalluzzito dal successo sulla Juve Stabia, il Foggia di Mirko Cudini punta a staccare un pass per i playoff al termine di una stagione regolare travagliatissima. Può sperare nella postseason anche il Messina, reduce dai due pareggi con Benevento e Latina. I siciliani non dovrebbero più essere risucchiati nella lotta per la salvezza ed in questo finale potrebbero dire la loro: prevediamo un match da almeno un gol per parte. Chi invece quasi certamente disputerà i playout sono Virtus Francavilla e Monterosi, pronte ad affrontarsi un uno scontro diretto da brividi e che non dovrebbe regalare troppe emozioni.

Serie C girone C: possibili vincenti

Benevento (in Benevento-Monopoli)

Giugliano o pareggio (in Giugliano-Avellino)

Le partite da almeno un gol per squadra

Picerno-Latina

Messina-Foggia

La partita da almeno tre gol complessivi

Messina-Foggia

Serie C girone C: le partite da meno di tre gol complessivi

Sorrento-Juve Stabia

Virtus Francavilla-Monterosi