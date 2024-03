I pronostici di venerdì 22 marzo: qualificazioni Europei U21 e amichevoli

I pronostici di venerdì 22 marzo: ci sono le partite di qualificazione agli Europei Under 21 e delle amichevoli internazionali.

Scende in campo l’Italia Under 21 impegnata nei gironi di qualificazione agli Europei. Attualmente al primo posto con un punto di vantaggio sull’Irlanda e due sulla Norvegia, gli azzurrini hanno l’occasione di allungare battendo la modesta Lettonia capace però all’andata di fermare sul pareggio i ragazzi di Nunziata.

La storia stavolta sarà diversa e con in campo due centrocampisti col vizio del gol come Casadei e Fabbian e un tridente di alto livello formato da Volpato, Gnonto e Colombo, almeno tre gol complessivi dovrebbero arrivare puntuali.

Pronostici altre partite

Oltre alle qualificazioni agli Europei Under 21 si giocano anche numerose amichevoli: vittorie probabili per Romania e Olanda contro Irlanda del Nord e Scozia, promettono spettacolo e gol Spagna-Colombia, Norvegia-Repubblica Ceca e Ungheria-Turchia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Italia vincente e almeno tre gol complessivi in Italia-Lettonia, Qualificazioni Europei U21, ore 18:15

Vincenti

• Romania (in Romania-Irlanda del Nord, Amichevole internazionale, ore 20:45)

• Olanda (in Olanda-Scozia, Amichevole internazionale, ore 20:45)

• Spagna (in Spagna-Colombia, Amichevole internazionale, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Azerbaigian-Inghilterra, Qualificazioni Europei U21, ore 13:00

• Germania-Kosovo, Qualificazioni Europei U21, ore 18:00

• Olanda-Scozia, Amichevole internazionale, ore 20:45

• Spagna-Colombia, Amichevole internazionale, ore 21:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Nigeria-Ghana, Amichevole internazionale, ore 14:00

• Norvegia-Repubblica Ceca, Amichevole internazionale, ore 18:00

• Ungheria-Turchia, Amichevole internazionale, ore 20:45

Il “clamoroso”

Albania vincente (in Albania-Cile, Amichevole internazionale, ore 20:45)