Argentina-El Salvador, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Argentina-El Salvador è un’amichevole e si gioca sabato all’01:00 (ora italiana): notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Senza Messi, che ha riscontrato un piccolo problema fisico in una delle ultime partite della sua Inter Miami in MLS, l’Argentina campione del mondo si appresta a giocare il suo primo match del 2024, un’amichevole con la selezione di El Salvador a Philadelphia, negli States. L’Albiceleste non scende in campo dallo scorso novembre, quando un gol di Otamendi fu sufficiente per avere la meglio nella sentitissima sfida con il Brasile, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Il successo conto i rivali verdeoro ha permesso agli uomini di Lionel Scaloni di archiviare la sconfitta rimediata qualche giorno prima con l’Uruguay, la prima a distanza di un anno esatto dal k.o. con l’Arabia Saudita in Qatar, ultimo passo falso prima della cavalcata trionfale conclusasi nella finalissima di Doha. Nel girone eliminatorio l’Argentina sta in ogni caso dimostrando di non avere rivali: è prima a quota 15 punti, con un bottino di 5 vittorie e una sconfitta, ma soprattutto con la miglior difesa (solo due gol subiti). Dovendo fare a meno della sua stella, il c.t. Scaloni rimescolerà le carte nel test con la modesta selezione centramericana: in attacco, oltre a Di Maria, troveranno posto anche Lautaro Martinez e Julian Alvarez.

El Salvador farà indubbiamente molta fatica a contenere una squadra nettamente superiore come l’Argentina e l’unico obiettivo della rappresentativa guidata dallo statunitense Hugo Perez sarà quello di evitare un’imbarcata. Per rintracciare ultimo successo dei salvadoregni bisogna risalire a giugno 2022: a preoccupare è soprattutto un attacco che è rimasto sempre a secco nelle ultime quattro partite.

Come vedere Argentina-El Salvador in diretta tv e streaming

La sfida tra Argentina e El Salvador, in programma sabato all’01:00 al Lincoln Financial Field di Philadelphia, negli Stati Uniti, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole internazionale che vedrà protagonisti i campioni del mondo.

Il pronostico

Nient’altro che una sgambata per un’Argentina che vuole iniziare l’anno solare con una vittoria. L’Albiceleste dovrebbe realizzare dai tre ai sei gol contro una selezione parecchio modesta come quella salvadoregna. L’interista Lautaro Martinez potrebbe finire nel tabellino dei marcatori.

Le probabili formazioni di Argentina-El Salvador

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez; Di Maria, Lautaro Martinez, Julian Alvarez.

EL SALVADOR (5-3-2): Gonzalez; Benitez, M. Cruz, Clavel, J. Cruz, Flores; Rodriguez, Martinez, Cartagena; Moreno, Gil.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0