Spagna-Colombia, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Spagna-Colombia è un’amichevole e si gioca venerdì alle 21:30: notizie, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La Spagna era uscita a pezzi dopo l’ultimo Mondiale, eliminata dal Marocco agli ottavi di finale dopo i calci di rigore. Un flop che ha decretato la fine dell’era Luis Enrique, dimessosi a distanza di qualche giorno: a prendere il posto dell’attuale tecnico del PSG è stato Luis de la Fuente, ex selezionatore dell’Under-21.

La sua avventura, a dire il vero, non era iniziata sotto i migliori auspici – nelle qualificazioni, dopo il successo all’esordio contro la Norvegia, la Spagna era sorprendentemente caduta in Scozia – ma da quella brutta sconfitta la Roja non si è più fermata, inanellando otto vittorie consecutive e sollevando persino un trofeo, la Nations League. Morata e compagni nel girone “non hanno fatto prigionieri”, chiudendo quasi a punteggio pieno (21 punti in 8 partite) e segnando ben 25 gol. Numeri che bastano per annoverare le Furie Rosse tra le potenziali favorite per la vittoria finale ai prossimi campionati europei. Sorteggiata nel gruppo B, la selezione di de la Fuente dovrà vedersela anche con l’Italia di Luciano Spalletti, in quello che è probabilmente il girone di ferro dell’Europeo tedesco, visto che nello stesso raggruppamento c’è anche la temibile Croazia.

Colombia imbattuta da febbraio 2022

La Spagna tenterà di allungare la serie di vittorie nell’amichevole con la Colombia che andrà in scena a Londra nello stadio dove solitamente gioca il West Ham.

Anche i Cafeteros hanno dimostrato di essere in salute, vincendo le ultime quattro partite tra qualificazioni ai Mondiali 2026 (Brasile, Paraguay) – sono momentaneamente terzi nel girone eliminatorio – e amichevoli (Messico, Venezuela). Colombia ancora imbattuta da quando in panchina siede il commissario tecnico argentino Nestor Lorenzo: l’ultima sconfitta risale a febbraio 2022, quando si arresero all’Argentina di Messi.

Come vedere Spagna-Colombia in diretta tv e streaming

La sfida tra Spagna e Colombia, in programma venerdì alle 21:30 al London Stadium di Londra, in Inghilterra, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole internazionale che vedrà protagonisti gli uomini di de la Fuente e quelli di Lorenzo.

Il pronostico

De la Fuente ne approfitterà per fare diversi esperimenti ma la vittoria della Roja non sembra in discussione in un match che si preannuncia godibile. Siamo certi anche che i colombiani, in crescita nell’ultimo periodo, daranno filo da torcere alla Spagna, realizzando almeno una rete.

Le probabili formazioni di Spagna-Colombia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Merino, Rodri, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Morata, Nico Williams.

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Munoz, Mojica, Lucumì, Arias; Castano, Carrascal; Quintero, Rodriguez, Diaz; Borré.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1