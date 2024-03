Olanda-Scozia è un’amichevole e si gioca venerdì alle ore 20:45: notizie, probabili formazioni, tv, streaming e pronostici.

Pur con qualche brivido di troppo, l’Olanda è riuscita a qualificarsi direttamente ai prossimi Europei, evitando i pericolosi spareggi. 18 i punti collezionati dagli Oranje in un girone dominato in lungo e in largo dalla Francia di Mbappé, che contro gli uomini di Ronald Koeman ha avuto la meglio sia all’andata che al ritorno.

Chi ha dato filo da torcere all’Olanda è stata la Grecia, che in caso di vittoria nello scontro diretto di Atene lo scorso ottobre avrebbe complicato, e non di poco, le cose a van Dijk e compagni. Ed invece nella capitale ellenica c’ha pensato proprio il forte difensore centrale del Liverpool a chiudere i giochi, realizzando un calcio di rigore in pieno recupero e scacciando ogni fantasma. Nella fase finale di Euro 2024 l’Olanda ritroverà i Bleus di Didier Deschamps, sorteggiati nel suo stesso girone insieme all’Austria ed alla vincitrice degli spareggi di Lega A. Nel frattempo Koeman farà le prove generali nelle due amichevoli con Scozia e Germania: niente da fare per l’attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee, che si è infortunato e dovrà rimandare l’esordio con la nazionale maggiore Oranje.

Scozia possibile mina vagante

In compenso il commissario tecnico potrà fare affidamento su un Depay apparso rigenerato nelle ultime gare – suo il gol decisivo nella sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Inter – ma anche sull’ex centrocampista dei Liverpool e Roma, Wijnaldum, oggi in Arabia Saudita all’Al-Ettifaq.

Agli Europei tedeschi ci saranno pure gli scozzesi di Steve Clark, arrivati secondi dietro alla Spagna nel gruppo A e capaci di mettersi alle spalle la Norvegia di Haaland e Odegaard. La Scozia nel girone è capitata con i padroni di casa della Germania, la Svizzera e l’Ungheria e dirà di sicuro la sua nella lotta per il secondo posto.

AGGIORNAMENTO: problemi agli adduttori per l’interista de Vrij, che non prenderà parte all’amichevole.

Come vedere Olanda-Scozia in diretta tv e in streaming

Olanda-Scozia è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Si profila un match potenzialmente divertente e da almeno un gol per parte, con la Scozia che si farà valere nonostante l’evidente gap tecnico nei confronti dell’Olanda. Oranje leggermente favoriti.

Le probabili formazioni di Olanda-Scozia

OLANDA (3-4-2-1): Verbruggen; van de Ven, van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, de Roon, Hartman; Xavi Simons, Malen; Weghorst.

SCOZIA (3-4-1-2): Clark; Cooper, McKenna, Tierney; Patterson, McTominay, McGinn, Robertson; Ferguson; Adams, Dykes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1