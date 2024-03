Vavassori-Sinner, Atp Miami: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Vavassori-Sinner è un match valido per il secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Il Masters 1000 di Miami, per Jannik Sinner, inizierà all’insegna del… tricolore. In tutti i sensi, dal momento che il suo primo avversario nel torneo della Florida è un italiano, il numero 148 al mondo Andrea Vavassori. Subito un derby, dunque, per il numero tre al mondo, secondo favorito del seeding dopo il suo grande rivale Carlos Alcaraz, che una settimana fa l’ha battuto a Indian Wells, mettendo fine alla lunga striscia di vittorie.

Eppure l’altoatesino era partito alla grande nel primo set, lasciando solo un game al murciano. Nel secondo parziale, tuttavia, Alcaraz è salito improvvisamente di livello e le sue variazioni hanno messo in difficoltà l’azzurro, alle prese anche con un fastidio al gomito. Alla fine Sinner si è arreso in tre set, rimediando la prima sconfitta dallo scorso novembre. A Miami c’è da difendere una finale, quella persa lo scorso anno con Daniil Medvedev, motivo per cui bisognerà arrivare per forza fino in fondo. Il suo percorso inizia dal tennista torinese, che oltre a giocare il doppio in coppia con Simone Bolelli – con ottimi risultati, come la finalissima agli ultimi Australian Open – spesso ben figura anche in singolare. Partito dalle qualificazioni, Vavassori si è imposto sull’argentino Pedro Cachin nel primo turno, piegandolo con un netto 6-2 6-2. Con Sinner non c’è alcun precedente ma ogni volta che affronta altri giocatori italiani il nativo di San Candido non lascia neppure le briciole. Undici vittorie su undici per il campione di Melbourne 2024 contro i suoi connazionali.

Dove vedere Vavassori-Sinner in diretta tv e streaming

Il match tra Andrea Vavassori e Jannik Sinner, valido per il secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami, sarà trasmesso venerdì 22 marzo in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Prevista anche la diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand della nota pay tv satellitare. L’incontro inizierà non prima delle 18:15 (ora italiana).

Vavassori-Sinner: il pronostico

L’arma che potrebbe utlizzare Vavassori per creare qualche grattacapo a Sinner è il serve&volley. Il torinese è difatti molto bravo sotto rete, anche grazie all’esperienza accumulata nel doppio. Con l’altoatesino però non sembra avere nessuna chance: probabile che Sinner la chiuda in due set e meno di 19 game complessivi.