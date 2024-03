Swiatek-Giorgi, Wta Miami: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Swiatek-Giorgi è un match valido per il secondo turno del torneo Wta 1000 di Miami: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Ha impiegato un’ora e 35 minuti, Camila Giorgi, per piegare la polacca Magdalena Frech nel primo turno del Wta di Miami (6-4 6-2). È solo il secondo successo stagionale per la tennista marchigiana, che nel suo match d’esordio nel prestigioso torneo della Florida ha dato l’impressione, nel complesso, di essere in buona forma.

Le sue frequenti accelerazioni, come al solito, hanno fatto la differenza, con l’avversaria che non è stata capace di trovare le contromisure per disinnescarla. Un debutto convincente come lo era stato quello di due settimane fa ad Indian Wells, quando l’azzurra non aveva concesso praticamente nulla alla britannica Boulter, reduce dal trionfo a San Diego. La corsa della maceratese si era poi interrotta nel secondo turno, nella sfida con la ceca Noskova, numero 31 al mondo. Giorgi, in ogni caso, è apparsa soddisftatta della sua prestazione e nelle interviste post-gara ha detto che non era scontato che riuscisse a “ritrovare” il suo tennis dopo oltre un mese di stop (nel mese di febbraio non è mai scesa in campo a causa di problemi fisici).

Per avanzare al terzo turno, tuttavia, adesso dovrà scalare una montagna: la attende la numero uno al mondo Iga Swiatek, che una settimana fa ha consolidato il suo primato nel ranking mondiale trionfando ad Indian Wells. La campionessa polacca punta al Sunshine Double e difficilmente si farà trovare impreparata contro la giocatrice italiana, affrontata due volte in carriera. Swiatek nel 2024 ha incassato solo due sconfitte e soprattutto rispetto alla Giorgi ha giocato ben 13 partite in più.

Dove vedere Swiatek-Giorgi in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno del torneo Wta di Miami tra Iga Swiatek e Camila Giorgi sarà trasmesso nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro tra Swiatek e Giorgi sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand della pay tv satellitare. La sfida non inizierà non prima delle 00:00 (ora italiana).

Il pronostico

L’ultimo testa a testa tra Swiatek e Giorgi risale agli Australian Open 2021, con la nativa di Varsavia che lasciò solo sei game all’azzurra. Due anni prima, sempre a Melbourne, fu la Giorgi ad avere la meglio, anche se la polacca aveva solo 18 anni. Inutile dire che servirà un’impresa alla marchigiana per fare fuori la numero uno al mondo, che si conferma inscalfibile sui campi in cemento più lenti. La Swiatek dovrebbe prevalere in due set, contenendo il tennis aggressivo della Giorgi.