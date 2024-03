Serie C girone A, i pronostici sulle partite di sabato 23 marzo

Serie C girone A, il Mantova di Possanzini sente odore di Serie B ma non sarà semplice avere ragione dell’ostico Trento: notizie e pronostici.

Sembrano ormai fatti i giochi nel girone A di Serie C, con il Mantova di Domenico Possanzini che a 6 giornate dalla fine ha ben 11 punti di vantaggio sul Padova secondo. I virgiliani nel 2024 hanno rimediato solamente una sconfitta (con l’AlbinoLeffe a febbraio) e vengono da tre vittorie di fila, tutte rotondissime ed in cui hanno segnato 10 reti complessive non subendone nessuna.

Il conto alla rovescia per la promozione in Serie B, insomma, è iniziato da tempo, anche se in questo weekend il Mantova dovrà vedersela con un’altra squadra in ottima forma, il Trento, una delle poche a regalare un dispiacere ai biancorossi (all’andata persero 1-0 in casa). Gli uomini di Francesco Baldini vogliono consolidare la loro posizione in zona playoff – al momento sono noni – e daranno filo da torcere alla capolista, che in ogni caso riuscirà ad evitare quantomeno la sconfitta: l’ipotesi pareggio è da prendere in considerazione.

Sono 4 i pareggi di fila collezionati dall’AlbinoLeffe, tutti terminati con il risultato di 0-0: i seriani non brillano dal punto di vista offensivo e nel derby regionale con la Pro Sesto le reti complessive potrebbero essere di nuovo meno di tre. Il Fiorenzuola crede ancora nella salvezza diretta ma il margine d’errore inizia a diventare ristretto e con l’Aurora Pro Patria anche il pareggio potrebbe servire a poco: almeno una rete per parte.

Le previsioni sulle altre partite

Sogna un posto nei playoff anche la Giana, che capeggia un nutrito gruppo di squadre che dal 14esimo posto in su sono in piena lotta per la postseason. Reduci da sei risultati positivi, i lombardi partono favoriti contro il fanalino di coda Alessandria, ormai quasi spacciato.

Sfida molto interessante in chiave playoff quella tra Vicenza e Legnago, rispettivamente terzo e quinto. Le due squadre sono separate da 6 punti: i biancorossi non perdono da due mesi e devono riscattare il pareggio interno con il Fiorenzuola nel recupero ma gli ospiti scoppiano di salute. L’ultima sconfitta del Legnago risale a dicembre e nelle ultime tre giornate ha sempre vinto (Pergolettese, Pro Vercelli e Lumezzane). C’è uno scontro diretto anche a Lumezzane, dove è di scena una Virtus Verona in fase calante e che nelle ultime 4 gare ha subito 8 gol: previste più di due reti complessive.

Serie C girone A: possibili vincenti

Mantova o pareggio (in Trento-Mantova)

Giana (in Giana-Alessandria)

Vicenza o pareggio (in Vicenza-Legnago)

Le partite da almeno un gol per squadra

Fiorenzuola-Aurora Pro Patria

Vicenza-Legnago

La partita da almeno tre gol complessivi

Lumezzane-Virtus Verona

Serie C girone A: la partita da meno di tre gol complessivi

AlbinoLeffe-Pro Sesto