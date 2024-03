Serie C girone B, i pronostici sulle partite di sabato 23 marzo

Serie C girone B, duello a distanza tra Perugia e Carrarese per il terzo posto. Gli umbri cercano la terza vittoria di fila contro il Pineto. Notizie e pronostici.

Nel girone B di Serie C le gerarchie sembrano essere ormai definite. Il Cesena capolista è vicinissimo al ritorno in cadetteria e guarda tutti dal’alto verso il basso con 11 punti di vantaggio sulla Torres seconda: ai romagnoli non resta che attendere la matematica.

La battaglia per il terzo posto, prezioso per evitare più partite nei playoff, però è ancora apertissima. Il Perugia è apparso in ripresa nelle ultime giornate – due vittorie ed altrettanti clean sheet con Ancona e Gubbio – ed in caso di vittoria contro il Pineto potrebbe scavalcare momentaneamente la Carrarese, impegnata in una trasferta scomoda a Ferrara con la Spal. Quattro successi interni di fila per gli umbri, che dovrebbero diventare cinque al termine della sfida con gli abruzzesi neopromossi: ancora una volta la difesa biancorossa farà verosimilmente la differenza. Oltre al match di Perugia, puntati anche sulla sfida tra la Torres seconda e la Vis Pesaro. I sardi si sono ripresi alla grande dopo il periodo difficile che gli ha fatto perdere la vetta della classifica e nelle ultime sette giornate hanno totalizzato sei vittorie e un pareggio. La striscia vincente si è interrotta proprio la settimana scorsa ad Ancona (1-1). La formazione sassarese ad ogni modo vantaa 9 punti di vantaggio sulla terza e con i marchigiani, quartultimi, dovrebbe subito tornare al successo.

Le previsioni sulle altre partite

In settimana il Pescara ha sciolto le riserve affidando la panchina ad Emmanuel Cascione: lo attende un lavoro non semplice, visto il momento difficile del Delfino, che in otto partite è riuscito ad avere la meglio solo sulla Lucchese, incassando ben sei sconfitte, compreso il pesantissimo 5-1 di venerdì scorso a Rimini.

Gli abruzzesi, disastrosi in fase di non possesso palla, faticheranno a contenere un attacco, quello dei toscani del Pontedera, sempre a segno da due mesi esatti. Restando in zona playoff, la Carrarese terza potrebbe ottenere un risultato positivo in casa dell’incostante SPAL, impelagata a sorpresa nella lotta per non retrocedere. Match che si preannuncia equilibrato anche quello tra Recanatese e Ancona, un derby ma anche uno scontro salvezza: entrambe dovrebbero trovare la via del gol.

Serie C girone B: possibili vincenti

Perugia (in Perugia-Pineto)

Ancona o pareggio (in Recanatese-Ancona)

Carrarese o pareggio (in SPAL-Carrarese)

Torres (in Torres-Vis Pesaro)

Le partite da almeno un gol per squadra

Pescara-Pontedera

Recanatese-Ancona

Le partite da almeno tre gol complessivi

Pescara-Pontedera

Torres-Vis Pesaro

Serie C girone B: la partita da meno di tre gol complessivi

Perugia-Pineto