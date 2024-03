Venezuela-Italia, amichevole: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Venezuela-Italia è un’amichevole e si gioca giovedì alle 22:00: probabili formazioni, pronostici, statistiche, diretta tv in chiaro e streaming.

L’Italia ritorna negli Stati Uniti a distanza di quasi 30 anni dall’ultima volta, quando nel Mondiale di USA ’94 arrivò a sfiorare la coppa più ambita e si arrese solamente al Brasile di Romario e Bebeto nella finale di Pasadena al termine di un’epocale serie di rigori. Stavolta negli States ci attendono “solo” un paio di amichevoli – la prima con il Venezuela, la seconda con l’Ecuador – che serviranno al commissario tecnico Luciano Spalletti per schiarirsi le idee in vista dell’Europeo tedesco, dove gli azzurri si presenteranno da campioni in carica e non possono sfigurare.

La prima tappa dell’Italia è Fort Lauderdale, in Florida, nello stadio in cui gioca l’Inter Miami di Leo Messi. Al di là del risultato, conta piuttosto trovare un’identità ben precisa: finora, infatti, gli azzurri sono stati “spallettiani” solo a sprazzi, ottenendo il pass diretto per la Germania per il rotto della cuffia. L’Italia ha chiuso al secondo posto nel proprio girone di qualificazione dietro l’inarrivabile Inghilterra e a pari punti con l’Ucraina, sotto per via degli scontri diretti. Quanta paura lo scorso novembre nella scontro diretto di Leverkusen, in cui nonostante una prestazione tutt’altro che brillante, gli uomini di Spalletti sono riusciti ad evitare quella sconfitta (0-0) che li avrebbe costretti a passare dai playoff per qualificarsi. Italia che successivamente è stata sorteggiata nel gruppo B, in assoluto uno dei più tosti: con gli azzurri anche Spagna, Croazia e Albania.

Primo scontro con la Vinotinto

Questo è il primo scontro con il Venezuela, con cui non ci sono precedenti. La Vinotinto già dallo scorso anno è impegnata nelle qualificazioni mondiali.

In seguito all’allargamento del numero di squadre – saranno 48 nell’edizione 2026 – nel girone sudamericano saranno in sei a qualificarsi e non più solo quattro. Nel frattempo le prime uscite della selezione guidata dall’argentino Fernando Batista sono state incoraggianti. Grazie ai 9 punti conquistati in 6 partite il Venezuela è momentaneamente quarto, con 2 punti in più del Brasile, con cui ad ottobre ha pareggiato 1-1. Negli undici match disputati con Batista in panchina la Vinotinto ha incassato solo due sconfitte.

Spalletti potrebbe fare qualche esperimento tattico, come il passaggio alla difesa a tre, e di sicurò darà spazio un po’ a tutti, anche ai nuovi volti come il veronese Folorunsho. Certi di una maglia da titolare Buongiorno, Udogie, Chiesa e Frattesi, mentre Acerbi è rimasto in Italia a causa del presunto epiteto razzista rivolto a Juan Jesus del Napoli nel match di domenica scorsa tra la sua Inter e i partenopei. Al suo posto Spalletti ha convocato Mancini dela Roma. Al centro dell’attacco dovrebbe giocare l’oriundo Retegui.

Come vedere Venezuela-Italia in diretta tv e in streaming

La gara amichevole tra Venezuela e Italia è in programma giovedì alle 22:00 al Chase Stadium di Fort Lauderdale, negli Stati Uniti. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

Nelle ultime sette partite il Venezuela ha segnato più di un gol solo in un’occasione, motivo per cui ipotizzare un match prolifico, nonostante si tratti di un’amichevole, equivale a prendersi un bel rischio. Azzurri favoriti in una gara in cui le reti complessive potrebbero essere meno di quattro.

Le probabili formazioni di Venezuela-Italia

VENEZUELA (4-4-2): Romo; Navarro, Osorio, Angel, Gonzalez; Savarino, Casseres, Rincon, Machs; Rondon, Segovia.

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Scalvini, Buongiorno, Darmian; Cambiaso, Jorginho, Barella, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui.

L'Italia riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 0-2