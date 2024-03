Portogallo-Svezia, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Portogallo-Svezia è un’amichevole e si gioca giovedì alle ore 20:45: notizie, probabili formazioni, tv, streaming e pronostici.

Capitato in un gruppo francamente molto abbordabile, il Portogallo ne ha approfittato vincendo tutti e dieci gli incontri e risultando l’unica squadra a chiudere la campagna di qualificazione ad Euro 2024 a punteggio pieno, con un bottino di ben 36 gol. Non poteva iniziare meglio l’avventura lusitana di Roberto Martinez, che dopo i Mondiali qatarioti ha preso il posto di Fernando Santos.

L’ex c.t. del Belgio, arrivato tra qualche scetticismo per via dell’esperienza per così dire agrodolce con i Diavoli Rossi, ha invece subito dimostrato di avere le idee chiare, riuscendo a trarre il massimo da una rosa che ormai da diversi anni, Cristiano Ronaldo a parte, abbonda di qualità un po’ in tutti i reparti. Il suo Portogallo, in attesa di test più probanti, ha convinto in particolar modo dal punto di vista del gioco e facendo bene anche in fase di non possesso palla, come dimostrano i soli due gol subiti.

Non deve stupire, dunque, il fatto che rientri a pieno titolo tra le principali favorite per la vittoria in Germania: la dea bendata, a proposito, ha assistito il Portogallo pure nell’ultimo sorteggio, dal momento che sono capitati con Turchia, Repubblica Ceca e la vincente degli spareggi della Lega C, che si disputeranno proprio in questi giorni.

Martinez utilizzerà le due amichevoli con Svezia e Slovenia per fare ulteriori esperimenti. Si parte dal match di Guimaraes con gli svedesi, che hanno da poco ufficializzato il loro nuovo selezionatore, l’ex attaccante del Milan Jon Dahl Tomasson. Un compito arduo, il suo, tenendo conto che il suo predecessore ha lasciato solo macerie: la Svezia, infatti, ha mancato la qualificazione a Euro 2024 arrivando terza nel girone dietro a Belgio e Austria. Disastrosa anche l’ultima Nations League, conclusa con la retrocessione in Lega C.

Come vedere Portogallo-Svezia in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Portogallo e Svezia è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio “Henriques” di Guimaraes, in Portogallo. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non sembra in discussione la vittoria del Portogallo in un match che si preannuncia prolifico, da più di due gol complessivi. Probabile che anche la Svezia, trascinata dall’attaccante dello Sporting Gyokeres, vada a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Portogallo-Svezia

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Palhinha, Joao Neves; Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Leao.

SVEZIA (4-3-3): Olsen; Holm, Hien, Lindelof, Gudmundsson; Cajuste, Larsson, Forsberg; Kulusevski, Gyokeres, Isak.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1