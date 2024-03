Sinner, forfait a sorpresa: ci vediamo a Montecarlo

Sinner, c’è un motivo ben preciso alla base della sua assenza a Miami: ecco cosa è successo e perché ha deciso di dare forfait.

Era il favorito a Indian Wells e lo è anche a Miami, ma se c’è una cosa che ci ha insegnato il Masters 1000 californiano è che non bisogna mai dare nulla per scontato. Men che meno adesso che Carlos Alcaraz si è risvegliato dal suo “torpore” e ha ricominciato a giocare con la grinta di sempre. E poi c’è Daniil Medvedev, che sappiamo bene essere una vera e propria bomba a orologeria.

Potrebbe quindi teoricamente accadere di tutto nella città più cool della Florida, dove Jannik Sinner, lo scorso anno, centrò la finale, salvo poi essere battuto proprio dal nativo di Mosca. A Miami, tra le altre cose, assisteremo anche al rientro di Matteo Berrettini nel circuito maggiore, ragion per cui se ne vedranno delle belle. Peccato solo per quell’assenza che potrebbe, in teoria, rendere tutto un po’ più complicato. Per quel forfait che nessuno aveva messo in conto e che potrebbe fare la differenza.

Nel box riservato al team del numero 3 del mondo non ci sarà, proprio come ad Indian Wells, il suo allenatore, Simone Vagnozzi. Si sarebbe dovuto ricongiungere con il resto della squadra proprio a Miami, ma così non sarà. Il coach, che due anni fa ha preso il posto di Riccardo Piatti, rientrerà direttamente in occasione del Masters 1000 di Montecarlo, che avrà inizio il 14 aprile prossimo nella cornice del Country Club più esclusivo del Principato.

Sinner, assente giustificato: ecco perché non ci sarà

C’è un motivo ben preciso, se l’allenatore non ha potuto fare altro che rinunciare, nuovamente, al piacere di accompagnare in trasferta il suo pupillo. “Simone Vagnozzi avrebbe dovuto raggiungere la squadra – si legge sulla Gazzetta dello Sport – ma sta ancora guarendo da un piccolo intervento […]. Il tecnico marchigiano ripartirà dagli allenamenti sulla terra a Montecarlo, al rientro dagli Stati Uniti”.

Anche papà Hanspeter è rientrato in Italia, dopo aver sfamato l’intero team per tutta la durata del viaggio in California, ma Jannik non è certo orfano. Insieme a lui c’è Darren Cahill, del quale ha sempre parlato come di una presenza estremamente rassicurante, di un pilastro che tiene alto il morale di tutti i membri della squadra.

Sinner è in ottime mani, dunque, e anche il fastidio al gomito, ravvisato a Indian Wells, sembra scomparso. “Il fisioterapista Giacomo Naldi ha lavorato sull’articolazione e anche la botta al polso rimediata nella caduta durante la semifinale non ha lasciato strascichi”, ha scritto la Gazzetta. Vedremo, allora, se Miami ci riserverà qualche piacevole sorpresa.