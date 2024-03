Gratta e vinci, mai darsi per vinti: succede quando meno te l’aspetti

Gratta e vinci, la storia di questa donna conferma che non bisogna mai darsi per vinti e che tutti meritano una seconda possibilità.

Quel giorno compiva gli anni e aveva voluto farsi un regalo. Non un abito o una borsa, e nemmeno qualcos’altro di troppo personale. Aveva preferito optare, bensì, per un Gratta e vinci, essendo lei, Safa Banham, amante delle lotterie istantanee.

La dea bendata, però, non aveva voluto saperne, di farle un regalo in quel giorno così speciale. Nel 500X Money Maker che la donna si era auto-regalata non c’era, infatti, niente di niente. Neppure un misero dollaro. Nonostante conoscesse bene la meccanica di gioco e il regolamento di quel tagliando, Safa aveva comunque deciso di accertarsene e di scansionarlo, per verificare se fosse vincente o meno. L’app aveva confermato il suo timore: in quel biglietto non c’era nulla. Ma non sapeva ancora, questa abitante di Sterling Heights, nel Michigan, che la vita a volte decide di darti una seconda chance. E che stavolta, finalmente, sarebbe toccato, tra tanti, proprio a lei.

Il 30 novembre, qualche giorno dopo l’acquisto del Gratta e vinci, una notifica sullo schermo del suo smartphone l’ha avvisata dell’arrivo di un’email sulla casella di posta elettronica. Le è sembrato subito inverosimile che il mittente potesse essere la Michigan Lottery e che potesse essere vero ciò che il messaggio diceva: che aveva vinto, cioè, 100mila dollari.

Gratta e vinci, meritava una seconda possibilità

Ha quindi pensato, lì per lì e senza illudersi, che si trattasse di una truffa. A quel punto, ha deciso di fare la cosa più opportuna ed intelligente: chiamare il quartier generale della Lotteria e chiedere loro lumi su quel fantomatico premio.

Quando le è stato comunicato che era tutto vero e che aveva vinto la lotteria riservata ai biglietti perdenti, per poco non le è preso un colpo. La Michigan Lottery dà una seconda possibilità a 10 persone l’anno, per mezzo di altrettante estrazioni, e stavolta è toccato guarda caso a Safa, ancora incredula che sia accaduto proprio a lei.

Adesso, come ha rivelato ai funzionari al momento di riscuotere il suo premio, farà le valigie e volerà in Messico con i suoi cari: “Vincere significa meno stress, più vacanze e relax per me e la mia famiglia”, ha detto. Se non avessi scannerizzato il codice del biglietto perdente con la sua app, tutto questo non sarebbe mai accaduto. Galeotto è stato, possiamo dire allora, il suo istinto.