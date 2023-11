Portogallo-Islanda è un match della decima giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 20:45: pronostici.

Il Portogallo punta all’en plein. Se Cristiano Ronaldo e compagni dovessero prevalere pure sull’Islanda nell’ultima partita delle qualificazioni ad Euro 2024 raggiungerebbero il 100% di vittorie nel proprio girone. Un dominio assoluto che non era poi così difficile prevedere, vista l’assenza di avversari di rango, anche se inizialmente le incognite non erano poche a causa del cambio di guida tecnica avvenuto dopo il Mondiale in Qatar.

Promosso, almeno per il momento, il selezionatore spagnolo Roberto Martinez, dopo che al momento del suo arrivo in tanti avevano criticato la scelta della federazione portoghese, “colpevole” di aver arruolato un allenatore reduce dalla fallimentare esperienza al timone del Belgio, conclusa senza alcun titolo nonostante la cosiddetta “generazione d’oro”. Martinez, a dispetto delle critiche, ha saputo in poco tempo ridare un’identità ad una delle rappresentative più complete e talentuose in circolazione, che sulla carta non ha nulla da invidiare ad altre big. Una delle sua prime decisione è stata quella di rimettere al centro del progetto il 38enne Cristiano Ronaldo, finito ai margini negli ultimi mesi di gestione Santos.

Il Portogallo per l’en plein

L’attaccante dell’Al-Nassr ha trovato il fondo della rete anche giovedì scorso nella sfida con il Liechtenstein, curiosamente poco prolifica (0-2).

Il Portogallo, infatti, dopo i nove gol rifilati al Lussemburgo e i cinque alla Bosnia ha giocato con il freno a mano tirato contro la selezione più debole del gruppo, che è in qualche modo riuscita a limitare di danni. I lusitani chiuderanno la loro campagna contro l’Islanda: gli scandinavi non possono più qualificarsi dopo essere finiti addirittura dietro il Lussemburgo – che a differenza loro ha il “salvagente” dei playoff – in classifica. Giovedì gli uomini di Age Hareide hanno perso 4-2 in Slovacchia contro un avversario più motivato, vedendo interrompersi la mini-striscia positiva che durava da tre turni (due vittorie e una sconfitta).

Come vedere Portogallo-Islanda in diretta tv e in streaming

Portogallo-Islanda è in programma domenica alle 20:45 e si giocherà allo stadio “Alvalade” di Lisbona, in Portogallo. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Martinez continuerà con gli esperimenti ma la vittoria del Portogallo non è in discussione. Con un po’ di coraggio, nonostante il Portogallo abbia finora incassato solamente due reti, si può provare anche la soluzione “gol”, tenendo conto che l’Islanda ha sempre segnato nelle ultime cinque partite.

Le probabili formazioni di Portogallo-Islanda

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Gonçalo Inacio, Ruben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes, Palhinha, Bernardo Silva; Joao Felix, Ronaldo, Diogo Jota.

ISLANDA (4-3-3): Olafsson; Sampsted, Palsson, Ingason, Finnsson; Hlynsson, Gudmundsson, Gunnarsson; A. Gudjohnsen, Finnbogason, A. Sigurdsson.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1