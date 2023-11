Bosnia-Slovacchia, qualificazioni Europeo 2024: tv, formazioni, pronostici

Bosnia-Slovacchia è un match della decima giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca domenica alle 20:45: pronostici.

Il tecnico italiano Calzona, con la vittoria sull’Islanda, è riuscito in quella che possiamo tranquillamente dire che è stata un’impresa: la sua Slovacchia ha staccato con un turno di anticipo il pass per gli Europei della prossima estate in Germania. Un cammino netto, chiuso in maniera aritmetica alle spalle del Portogallo di Ronaldo che le ha vinte tutte. E la festa da quelle parti è già scattata.

Un ultima passeggiata a Zenica, per lo Slovacchia, contro la Bosnia che nell’ultimo turno ne ha preso quattro dal Lussemburgo dimostrando di scendere in campo solamente perché lo deve fare. Certo, arrivati a questo punto impossibile pensare che i padroni di casa non abbiamo uno scatto d’orgoglio. Cercheranno in tutti i modi, gli uomini di Milosevic, di congedarsi nel migliore modo possibile. Avranno la forza dopo la legnata di qualche giorno fa? Per forza la devono trovare, rispondiamo noi, perché è quasi inconcepibile riuscire a perdere così nettamente contro una squadra che mai ha partecipato alla fase finale di nessuna competizione.

Nei quatto precedenti che ci sono tra le due squadra, solamente una volta la Bosnia, e parliamo del lontano 2010, è riuscita a vincere. Negli altri tre incroci la Slovacchia ha sempre vinto. Insomma, mai c’è stato un pareggio: che non sia questa la volta buona?

Come vedere Bosnia-Slovacchia in diretta tv e in streaming

Bosnia-Slovacchia è in programma domenica alle 20:45. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 258). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nonostante la Bosnia non abbia più nulla da chiedere e nonostante la Slovacchia abbia già staccato il pass per l’Europeo con un turno d’anticipo, nessuna delle due si vorrebbe congedare con una sconfitta. E come vi abbiamo spiegato prima in quattro incroci non è mai venuto fuori un pareggio. Diciamo che questa sarà la volta buona magari in un match da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Bosnia-Slovacchia

BOSNIA (4-3-3): Vasilj; Dedic, Gojkovic, Kovacevic, Mujakic; Hadziahmetovic, Krunic, Cimirot; Stevanovic, Tabakovic, Hamulic.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1