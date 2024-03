I pronostici di giovedì 21 marzo: qualificazioni Euro 2024 e Mondiali 2026

I pronostici di giovedì 21 marzo: al via gli spareggi di qualificazione a Euro 2024, in campo anche le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Al via questo giovedì gli spareggi di qualificazione agli Europei del 2024: restano ancora tre posti da assegnare, si parte con le semifinali in gara unica ad eliminazione diretta, con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore in caso di parità.

Galles, Grecia e Georgia dovrebbero fare valere il fattore campo contro Finlandia, Kazakistan e Lussemburgo, mentre l’Ucraina ha le carte in regola per sorprendere la Bosnia a domicilio. Prevista una goleada da parte della Polonia sull’Estonia, mentre Israele-Islanda parte nel segno dell’equilibrio.

Pronostici altre partite

Ci sono anche le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in Asia inizia la seconda fase: probabile goleada per l’Iran del romanista Azmoun contro il Turkmenistan, non dovrebbero fallire l’appuntamento con la vittoria il Qatar fresco campione d’Asia in carica contro il Kuwait e l’Arabia Saudita di Roberto Mancini contro il Tagikistan.

Nelle amichevoli vittorie in arrivo per l’Italia di Spalletti contro il Venezuela e per il Portogallo contro la Svezia in una sfida da almeno tre gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Ucraina vincente in Bosnia-Ucraina, Qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

Vincenti

• Qatar (in Qatar-Kuwait, Qualificazioni Mondiali, ore 19:30)

• Arabia Saudita (in Arabia Saudita-Tagikistan, Qualificazioni Mondiali, ore 20:00)

• Galles o pareggio (in Galles-Finlandia, Qualificazioni Euro 2024, ore 20:45)

• Grecia (in Grecia-Kazakistan, Qualificazioni Euro 2024, ore 20:45)

• Italia (in Venezuela-Italia, Amichevole internazionale, ore 22:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Iran-Turkmenistan, Qualificazioni Mondiali, ore 17:00

• Portogallo-Svezia, Amichevole internazionale, ore 20:45

• Polonia-Estonia, Qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Galles-Finlandia, Qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

• Israele-Islanda, Qualificazioni Euro 2024, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Israele-Islanda, Qualificazioni Euro 2024, ore 20:45)