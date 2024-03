Atp Miami, i pronostici di giovedì 21 marzo: si completa il primo turno

Atp Miami, nel secondo Masters 1000 della stagione sono in programma le ultime gare di primo turno: Lorenzo Sonego unico italiano in campo.

Per vedere all’opera i primi big – tra cui Jannik Sinner – bisognerà attendere la giornata di domani, ma il day 2 dell’Atp Miami, il secondo Masters 1000 della stagione, propone diversi match interessanti.

L’unico italiano impegnato oggi sui campi in cemento della Florifìda è Lorenzo Sonego, pronto a dar vita ad un nuova battaglia con il britannico Dan Evans. Quarto testa a testa tra i due, l’ultimo dei quali andato in scena lo scorso gennaio agli Australian Open. L’azzurro ha avuto la meglio in quattro set ma era stata lottata anche la sfida di un anno fa, giocata proprio a Miami e vinta sempre dal torinese in rimonta. Insomma, Sonego è una sorta di bestia nera per l’inglese, che contro di lui si arrese anche a Vienna nel 2020. Prevediamo un match combattuto anche stavolta, che potrebbe terminare al terzo set. Occhi puntati anche sull’ex top ten Felix Auger-Aliassime, incapace di tornare al livello di due anni fa dopo una lunga serie di guai fisici. Il canadese a Indian Wells è stato sfortunatissimo, beccando il numero due al mondo Carlos Alcaraz al primo turno, a Miami invece dovrebbe esordire con un successo contro l’australiano Adam Walton, approdato nel main draw dalle qualificazioni. Sta cercando di risalire la classifica anche lo statunitense Brandon Nakashima, dopo una stagione in cui ha deluso le aspettative. L’americano, proveniente dalle qualificazioni, non dovrebbe avere problemi a regolare il cileno Alajandro Tabilo, meno efficace sul cemento.

Sorpresa Landaluce?

La sorpresa del giorno potrebbe essere la vittoria del classe 2006 Martin Landaluce nel derby tutto spagnolo con Jaume Munar. Il giovane iberico è reduce dalla semifinale nel Challenger di Tenerife ed ha tutto per sorprendere il più esperto connazionale.

Sembrano andati i tempi migliori per il “Peque” Schwartzman, che nel 2024 ha ottenuto una sola vittoria, con il numero 658 del mondo. L’argentino ha faticato nelle qualificazioni e non sembra in grado di impensierire il russo Roman Safiullin. Chiude il programma odierno il match tra veterani del circuito, Dusan Lajovic contro Gael Monfils: il francese ha avuto la meglio nei due testa a testa (2018 e 2021) e quasi certamente si ripeterà, eliminando il serbo. Incontri equilibrati, infine, quelli tra Kovacevic e Marozsan e Galan e Shevchenko.

Atp Miami, i possibili vincenti

Auger-Aliassime in Auger-Aliassime-Walton

Nakashima in Tabilo-Nakashima

Landaluce in Landaluce-Munar

Safiullin in Safiullin-Schwarztman

Monfils in Lajovic-Monfils

Atp Miami, i match che potrebbero terminare al terzo set

Ofner-Nishikori

Kovacevic-Marozsan

Sonego-Evans

Galan-Shevchenko