Wta 1000 Miami, i pronostici di giovedì 21 marzo

Wta 1000 Miami, inizia il secondo turno e scendono in campo le prime teste di serie. Ecco le possibili sorprese: notizie, statistiche e pronostici.

Si parte con il secondo turno nel singolare femminile del Wta di Miami, il quarto 1000 stagionale. Oggi tocca alle prime teste di serie, ad eccezione della numero due al mondo Aryna Sabalenka, colpita da un gravissimo lutto familiare: il match con l’amica Paula Badosa è stato posticipato a domani.

La britannica Katie Boulter neanche due settimane fa si è aggiudicato il suo primo Wta 500 a San Diego ma ha finito per pagare la stanchezza nell’esordio ad Indian Wells, appena due giorni dopo la finale del torneo precedente, e si è arresa in due set all’azzurra Giorgi. Le sue settimane di pausa potrebbero averle giovato e la ceca Brenda Fruhvirtova non sembra poterla impensierire più di tanto: Boulter favorita. Vittoria alla portata anche per l’ucraina Lesia Tsurenko, che alla veneranda età di 35 anni sta giocando uno dei migliori tennis della sua carriera: la lucky loser Greet Minnen potrà poco contro di lei. Stagione deludente finora per la russa Liudmila Samsonova, che non ha combinato granché ad eccezione della semifinale raggiunta ad Abu Dhabi. E rischia grosso contro la kazaka Yulia Putintseva, reduce da una buona corsa ad Indian Wells, dove si è arresa al quarto turno alla numero uno al mondo Iga Swiatek. Sorpresa possibile.

Azarenka in cerca di riscatto

La semifinalista agli ultimi Australian Open, Dayana Yamstreska, non è più riuscita a restare a quei livelli dopo l’exploit di Melbourne. Ad Indian Wells si è pure ritirata prima di scendere in campo con Emma Raducanu.

Potrebbe approfittarne la russa ma naturalizzata australiana Daria Saville, che contro di lei si è aggiudicata gli ultimi tre scontri diretti – l’ultimo a Brisbane lo scorso gennaio – e sa come metterla in difficoltà. Non riserverà verosimilmente sorprese invece il match tra la veterana Victoria Azarenka e la statunitense Peyton Stearns: la bielorussa deve riscattare il deludente esordio a Indian Wells, dove si è arresa all’americana Dolehide in tre set, e stavolta non commetterà passi falsi. Momento di crisi per la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 13 al mondo, che dovrà fare attenzione alla francese Parry. Potrebbero terminare al terzo set, infine, i match Zheng-Siniakova e Shnaider-Keys.

Wta 1000 Miami, le possibili vincenti

Boulter in Boulter-Fruhvirtova

Tsurenko in Tsurenko-Minnen

Putintseva in Samsonova-Putintseva

Saville in Saville-Yastremska

Azarenka in Stearns-Azarenka

Wta 1000 Miami, i match da almeno 20 game totali

Parry-Haddad Maia

Shnaider-Keys

Zheng-Siniakova