Colonia-Lipsia, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Colonia-Lipsia è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Se il ranking Uefa dovesse rimanere questo anche al termine della stagione – ai primi due posti ci sono Italia e Germania – la Bundesliga qualificherebbe 5 (e non le solite quattro) squadre alla prossima Champions League.

E di conseguenza pure il Lipsia, attualmente quinto in classifica nel massimo campionato tedesco, otterrebbe un pass per la competizione continentale più importante. Da qui a maggio, però, tante cose possono cambiare e la squadra allenata da Marco Rose non può assolutamente cullarsi se vuole evitare di restare fuori dalle prime quattro. La lotta per la quarta piazza, intanto, si fa sempre più serrata: davanti il Borussia Dortmund ha un solo punto in più e non demorde; non lo fa neppure il sorprendente Stoccarda, che in questo momento è a +7 sui Roten Bullen.

Servirà dunque una rimonta complicata per un Lipsia che ha comunque vinto tre delle ultime quattro partite (vittorie contro Borussia Monchengladbach, Bochum e Darmstadt e sconfitta con il Bayern Monaco) e messo paura al Real Madrid in Champions League sfiorando un clamoroso successo al “Bernabeu” che gli avrebbe consentito di trascinare il match quanto meno ai supplementari.

Occasione da sfruttare per il Lipsia

Rose e i suoi uomini devono obbligatoriamente approfittare di un calendario che nei prossimi quindici giorni gli metterà di fronte due squadre che stanno lottando per non retrocedere, Colonia e Mainz.

Una rincorsa disperata quella dei Billy Goats, attualmente terzultimi e con sette punti da recuperare sull’ultimo posto utile per mantenere la categoria. La squadra di Timo Schultz sta lottando ma non riesce più a vincere e da inizio dicembre ad oggi l’ultimo successo è arrivato lo scorso febbraio, davanti al proprio pubblico, contro l’Eintracht Francoforte. I biancorossi sono reduci dal rocambolesco 3-3 nel derby con il Borussia Monchengladbach, in cui non sono bastati i gol di Alidou (doppietta) e Downs per portare via i tre punti.

Come vedere Colonia-Lipsia in diretta tv e streaming

La sfida tra Colonia e Lipsia è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il match d’andata terminò con un punteggio tennistico, 6-0 a favore del Lipsia, che parte ovviamente favorito anche in questa circostanza. I Roten Bullen però in trasferta finora hanno fatto molta più fatica (5 vittorie, 2 pareggi ed anche 5 sconfitte) e non sono stati costanti: non è da escludere che subiscano almeno una rete.

Le probabili formazioni di Colonia-Lipsia

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Carstensen, Kilian, Chabot, Finkgräfe; Martel, Huseinbašić; Alidou, Kainz, Ljubicic; Selke.

LIPSIA (4-4-2): Gulácsi; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Dani Olmo, Haidara, Schlager, Xavi Simons; Šeško, Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2