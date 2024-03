Palermo-Venezia è una partita valida per la trentesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Uno, il Palermo, rischia di essere tagliato fuori dalla corsa alla promozione diretta. L’altro, il Venezia, è ancora in piena corsa per il secondo posto, che dista solo due punti. Sono diversi, dunque, gli spunti che offre lo scontro diretto del “Barbera”. Ed i punti in palio sono pesanti, visto che ci stiamo addentrando nel momento clou della stagione regolare della Serie B.

I siciliani domenica scorsa sono tornati a vincere dopo il pareggio con la Cremonese e le due rocambolesche sconfitte con Ternana e Brescia, che hanno fatto vacillare seriamente la panchina di Eugenio Corini. L’allenatore bresciano per ora è confermato ed in tal senso è stata fondamentale la vittoria di Lecco, decisa da un gol di Nedelcearu. Sì, va bene, contro l’ultima in classifica ci si aspettava forse un risultato più rotondo ma in questo frangente i rosanero devono badare al sodo: la Cremonese seconda si è allontanata – ha sette punti di vantaggio – ed il match con il Venezia è probabilmente una delle ultime occasioni per rimanere attaccati a quel “treno” che conduce direttamente in massima serie senza passare dai playoff. I lagunari hanno immediatamente risollevato la testa dopo lo scivolone di Como ed una settimana fa hanno fatto la voce grossa al “Penzo” col Bari, battuto 3-1: per la squadra di Paolo Vanoli è il terzo successo nelle ultime quattro.

Palermo-Venezia: le ultime notizie sulle formazioni

Corini non avrà Ranocchia: l’ex centrocampista della Juventus che da quando è arrivato, lo scorso gennaio, ha messo a segno ben 4 gol. Motivo per cui il tecnico rosanero confermerà gli undici che hanno espugnato Lecco. Assenti anche Desplanches e Lucioni.

Pochi dubbi anche per Vanoli, che riproporrà il solito 3-5-2 con la coppia d’attacco tutta scandinava formata dal finlandese Pohjanpalo e dal danese Gytkjær. L’unico indisponibile è il difensore Dembele.

Come vedere Palermo-Venezia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Palermo e Venezia è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Barbera” di Palermo e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Due attacchi tra i più prolifici della B (53 gol il Venezia, 52 il Palermo) e margini di errore sempre più ridotti se l’obiettivo è la promozione diretta. Gli ingredienti per un match spettacolare ci sono tutti. Ad ogni modo il Venezia fuori casa fa fatica e non è da escludere che, sfruttando la spinta del pubblico, il Palermo riesca ad evitare quantomeno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Palermo-Venezia

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Di Mariano, Di Francesco, Brunori.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Sverko, Svoboda, Altare; Candela, Busio, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, Gytkjær.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2