I pronostici di venerdì 15 marzo: Serie A, B, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 15 marzo: abbuffata di anticipi in Serie A, Serie B, Liga, Bundesliga e Ligue 1, in campo anche Saudi Pro League e altri tornei minori.

La ventinovesima giornata di Serie A inizia con un incrocio tra la zona retrocessione e la zona Champions League: l’Empoli, rivitalizzato da Davide Nicola, affronta il Bologna che proverà a rialzarsi dopo la sconfitta con l’Inter pur dovendo fare a meno del suo bomber Zirkzee infortunato.

Più probabili in Bundesliga e Liga le vittorie di Lipsia e Real Sociedad contro Colonia e Cadice, mentre in Serie B promette gol e spettacolo il big match d’alta classifica tra Palermo e Venezia, vogliose di tornare in Serie A.

Pronostici altre partite

A proposito di gol occhio anche ad Al-Ahli-Al Nassr e Al Taee-Al Ittifaq della Saudi Pro League, ad Al-Sadd-Muaither SC e Al-Duhail-Shamal della Qatar Stars League e a Jong AZ-Cambuur e Jong Ajax-Jong PSV della serie cadetta olandese, campionato tradizonialmente ricco di reti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Al Ittifaq vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Al Taee-Al Ittifaq, Saudi Pro League, ore 20:30

Vincenti

• Lipsia (in Colonia-Lipsia, Bundesliga, ore 20:30)

• Bologna o pareggio (in Empoli-Bologna, Serie A, ore 20:45)

• Real Sociedad (in Real Sociedad-Cadice, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al-Sadd-Muaither SC, Qatar Stars League, ore 19:30

• Al-Duhail-Shamal, Qatar Stars League, ore 19:30

• Jong AZ-Cambuur, Eerste Divisie, ore 20:00

• Heracles Almelo-GO Ahead Eagles, Eredivisie, ore 20:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al-Ahli-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00

• Jong Ajax-Jong PSV, Eerste Divisie, ore 20:00

• Palermo-Venezia, Serie B, ore 20:30

Il “clamoroso”

Al Nassr vincente e almeno un gol per squadra (in Al-Ahli-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00)