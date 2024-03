Monza-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Cagliari è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La gloriosa era Berlusconi a Monza probabilmente terminerà presto – la società a quanto pare sta passando di mano – ma i brianzoli sono ormai diventati una solida realtà del nostro campionato e per il secondo anno di fila hanno ottenuto la salvezza, l’obiettivo principale, con enorme anticipo.

Oggi, dopo ventotto giornate, la squadra di Raffaele Palladino ha 39 punti ed è decima in classifica, neppure così lontana da quel settimo posto che a fine stagione potrebbe significare Conference League. Resta soltanto da capire se i biancorossi siano realmente in grado di poter ambire ad un traguardo così importante – il Monza fino a due anni fa non era mai stato in massima serie – ed inserirsi in una lotta che al momento sta coinvolgendo diverse squadre, sulla carta superiori ai lombardi. Il Monza intanto non dà l’impressione di voler rallentare e nelle ultime sette partite ha incassato una sola sconfitta, quella casalinga contro la Roma. Una settimana fa, invece, una prestazione di carattere gli ha permesso di espugnare uno dei campi più ostici della Serie A, quello di Marassi (2-3 contro il Genoa).

Brianzoli che in questo weekend saranno arbitri della lotta per la salvezza, ospitando il Cagliari all’U-Power Stadium. I sardi potrebbero aver messo una piccola ipoteca sul loro obiettivo grazie alle due vittorie consecutive negli scontri diretti con Empoli e Salernitana – quattro risultati utili di fila – ma la strada è ancora molto lunga, visto che la terzultima, il Frosinone, ha ancora solo due punti in meno rispetto ai rossoblù.

Monza-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Palladino ha ormai sdoganato la difesa a quattro. Birindelli e Carboni sulle fasce e Pablò Marì e Izzo al centro. Contro il Cagliari non ci sarà Gagliardini, infortunato, ed in mediana accanto a capitan Pessina giocherà Bondo. Maldini, grande protagonista nelle ultime partite, dovrebbe iniziare in panchina, pronto ad alternarsi con il gioiellino Valentin Carboni.

Dall’altro lato, Ranieri potrebbe dover rinunciare a Gaetano, il giovane trequartista di proprietà del Napoli che con i suoi gol e le sue giocate ha contribuito a trascinare i sardi fuori dalla zona rossa. Se non dovesse farcela è pronto Shomurodov. In dubbio anche Mina: in preallarme Wieteska.

Come vedere Monza-Cagliari in diretta tv e in streaming

Monza-Cagliari, in programma sabato alle 15:00 all'U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

Il Cagliari, impelagato nella lotta per non retrocedere, avrà certamente qualche motivazione in più rispetto al Monza, anche se i brianzoli stanno dimostrando di non avere la pancia piena e difficilmente regaleranno qualcosa. Un pareggio, risultato che si verificò già all’andata (1-1), sarebbe davvero oro colato per gli uomini di Claudio Ranieri, sempre imbattuti nelle ultime quattro partite. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Monza-Cagliari

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Pessina, Bondo; V. Carboni, Colpani, Mota; Djuric.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Shomurodov, Jankto; Lapadula.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1