Udinese-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Torino è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

L’Europa probabilmente continuerà ad essere un miraggio per il Torino, dopo l’ultima giornata superato dal Monza e scivolato di nuovo nella parte destra della classifica. I granata di Ivan Juric hanno fallito diverse occasioni per rientrare in corsa per un posto nelle prossime coppe europee e da febbraio in poi sono riusciti ad avere la meglio esclusivamente sul Lecce, davanti al proprio pubblico.

Nelle ultime quattro partite Rodriguez e compagni hanno affrontato squadre che li precedono in graduatoria (Lazio, Roma, Fiorentina e Napoli) conquistando solamente due punti, frutto dei due pareggi con i viola (0-0) e gli azzurri (1-1). Al “Maradona” il Torino ha giocato nel complesso una buona gara, tenendo a freno il Napoli e replicando quasi immediatamente al vantaggio partenopeo con una splendida rovesciata di Sanabria.

Il ruolino della formazione granata però non basta per uscire dalla zona anonima della classifica e puntare ad un traguardo più prestigioso. Piena di insidie anche la trasferta di Udine, contro una squadra galvanizzata dal successo contro la Lazio all’Olimpico, battuta 2-1 lunedì scorso. Gli uomini di Gabriele Cioffi hanno confermato la loro vocazione esterna – delle quattro vittorie conquistate finore ben tre sono arrivate fuori casa (Milan, Juve e Lazio) – e, cosa ben più importante, si sono portati a +3 sulla zona retrocessione.

Udinese-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Cioffi senza i lungodegenti Ebosse e Deulofeu ma mancherà anche lo squalificato Perez. In mezzo al campo si rivedrà Walace: torna in panchina Zarraga, autore di uno dei due gol contro la Lazio, e si profila un’altra panchina per Samardzic. Davanti Thauvin supporterà Lucca, mentre Pereyra si sistemerà sulla corsia destra.

Diversi assenti per Juric: di recente si sono fatti male anche Ilic e Tameze, che non rientreranno prima di aprile. In difesa Sazonov più di Lovato, mentre Rodriguez potrebbe essere impiegato a tutta fascia nel 3-4-1-2.

Il pronostico

Nessuno finora ha fatto registrare più pareggi di Udinese e Torino, che ne hanno collezionati rispettivamente 15 e 11 in questo campionato. Per i granata è forse una delle ultime occasioni per rientrare in corsa per l’Europa, i friulani invece nonostante la vittoria dell’Olimpico non possono dormire sonni tranquilli. Non è da escludere che le due squadre, come all’andata, si dividano di nuovo la posta in palio. Non ci aspettiamo un match spettacolare: negli ultimi quattro precedenti solo una volte le reti complessive sono state più di due.

Le probabili formazioni di Udinese-Torino

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Giannetti, Kristensen; Pereyra, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1