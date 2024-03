Osasuna-Real Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Osasuna-Real Madrid è una gara valida per la ventinovesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: tv, formazioni e pronostici

Dopo aver distrutto in casa il Celta Vigo – una vittoria che è costata la panchina a Rafa Benitez, esonerato proprio dopo la debacle del Bernabeu – il Real Madrid torna in campo contro l’Osasuna, una squadra tranquilla in classifica, quasi salva, e che non ha nessuna possibilità di andare a prendersi un posto in Europa. Insomma, i padroni di casa da qui alla fine della stagione giocheranno senza particolari pensieri ma solamente con la voglia di togliersi il maggior numero di soddisfazioni possibili.

Cosa che invece non può fare la truppa allenata da Carlo Ancelotti, che ha sì 7 punti di vantaggio sul Girona e 8 sul Barcellona, che sono le prime inseguitrici, ma che ha anche i quarti di finale di Champions League da giocare e che quindi deve per forza di cose tenere alta la concentrazione. In attesa dell’altro match che potrebbe garantire l’accesso in semifinale, il Real Madrid vuole sicuramente cercare di chiudere la questione in campionato per poi concentrarsi su quelli che sono gli altri impegni. E vincere sul campo dell’Osasuna potrebbe essere davvero determinante.

Pochi dubbi su chi sia la squadra favorita, in poche parole. Anche perché Ancelotti non dovrebbe fare chissà quale turnover, ma solamente alcune rotazioni che ci stanno nell’arco di una stagione. Ritornerà Bellingham dopo la squalifica e questo è un altro fattore determinante per gli spagnoli, pronti a prendersi altri tre punti che farebbero avvicinare il traguardo.

Come vedere Osasuna-Real Madrid in diretta tv e streaming

Il pronostico

Una gara che dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. L’Osasuna in casa rimane comunque un avversario pericoloso e difficile da affrontare. Ma alla fine di questi 90minuti importanti, il Real Madrid di Ancelotti dovrebbe riuscire a portare a casa l’intera posta in palio chiudendo praticamente (o quasi) i giochi nel campionato spagnolo.

Le probabili formazioni di Osasuna-Real Madrid

OSASUNA (3-5-2): Herrera; Garcia, Catena, Herrando; Areso, Mocayola, Torro, Oroz, Mojica; Garcia, Budimir.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.



POSSIBILE RISULTATO: 1-3