Empoli-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Bologna è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La lunga striscia vincente del Bologna si è interrotta sabato scorso nella sfida casalinga con la capolista Inter, la prima subita tra le mura amiche dagli uomini di Thiago Motta da agosto. Un gol di Bisseck (0-1) ha regalato i tre punti ai nerazzurri, con la squadra di Inzaghi che ha lasciato volutamente il palleggio ai felsinei per pensare prima di tutto a non prendere gol ed a colpire alla prima occasione utile.

Sconfitta che non sposta di una virgola il giudizio sull’incredibile stagione dei rossoblù, ancora saldi al quarto posto, a +3 sulla Roma e a +4 sull’Atalanta. La Champions League, insomma, resta un sogno possibile anche se nelle prossime partite Motta dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini migliori, l’attaccante olandese Zirkzee, che si è lesionato il bicipite femorale sinistro e non rientrerà prima di metà aprile. Il Bologna però da questo momento in poi ha un calendario in discesa e nelle prossime tre giornate affronterà tre squadre che stanno lottando per evitare la retrocessione. Il primo di questi appuntamenti è quello di Empoli, reduce da 2 sconfitte di fila, entrambe per 1-0, contro Cagliari e Milan. L’effetto Nicola è svanito? Difficile dirlo, fatto sta che, dopo una serie di 6 risultati positivi che avevano condotto gli azzurri fuori dalla zona retrocessione, i due k.o. hanno fatto tornare tutti coi piedi per terra: il distacco dalla terzultima rimane di un solo punto.

Empoli-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Nicola deve fare a meno di Ismajli al centro della difesa e sembra orientato a tornare alla difesa a quattro con Walukiewicz e Luperto al centro, con Bereszynski e Pezzella ai due lati. A centrocampo assente Fazzini, squalificato. Davanti Niang supportato da Cambiaghi e Zurkowski.

Ballottaggio tra Odgaard e Castro su chi dovrà sostituire Zirkzee al centro dell’attacco. Motta riproporrà il 4-1 4-1, con Fabbian e Ferguson dietro l’unica punta. Ndoye potrebbe far rifiatare Orsolini.

Come vedere Empoli-Bologna in diretta tv e in streaming

Empoli-Bologna è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Castellani” di Empoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Empoli-Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Empoli ha perso un po’ di slancio rispetto a qualche settimana fa e, contro il Bologna, l’obiettivo è tornare a fare punti per evitare di ritrovarsi di nuovo tra le ultime tre della classifica. Trasferta insidiosa, dunque, per la squadra di Motta, che fuori casa è meno continua (decima per rendimento esterno) e che negli ultimi 5 precedenti ha ottenuto una sola vittoria con i toscani. Destinata a pesare anche l’assenza di Zirkzee. Probabile che entrambe vadano a segno.

Le probabili formazioni di Empoli-Bologna

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Gyasi, Marin, Maleh; Cambiaghi, Zurkowski; Niang.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Fabbian, Ferguson, Saelemaekers; Castro.

L'Empoli riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1