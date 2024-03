Berrettini, retromarcia e perdono: giù le mani da Melissa Satta

Berrettini, il dietrofront inaspettato potrebbe valere il perdono definitivo: lo ha fatto spontaneamente, che bel gesto.

Ognuno è tornato alla propria vita. Lui al tennis, dopo quasi sette mesi di assenza dal campo e dal circuito; lei alla sua vita tutta Maddox, lavoro e palestra. Dirsi addio, dopo aver condiviso un pezzettino di strada, non è mai facile, ma tutto sommato sembra che Matteo Berrettini e Melissa Satta se la stiano cavando abbastanza bene.

E sembra passata anche la tempesta, quella mediatica s’intende. Intanto non si parla più della, ormai ex, coppia più chiacchierata del 2023. Nessuno più, poi, ha osato “aggredire” la showgirl nativa di Boston con titoloni oltraggiosi sulla riga di quello del Daily Mail. Il tabloid britannico, come si ricorderà, aveva etichettato l’ex velina come una sex-addict, scatenando l’ira – comprensibilmente – di Melissa e inducendola ad adire le vie legali al fine di tutelare la sua immagina. Si parla molto, invece, della presunta nuova fiamma del tennista romano, ossia Federica Lelli, ex fidanzata a sua volta del cantautore Ultimo.

Ma facciamo un passo indietro e torniamo alla Satta e alla vicenda del titolo in cui le si dava della sessodipendente. Cogliendo la palla al balzo, qualcuno è riuscito a fare retromarcia e a tornare sui suoi passi dopo la gaffe di qualche anno fa. Quel qualcuno è Fabio Caressa, insieme al quale la bella Melissa ha lavorato in tv, a Sky Calcio Club, che qualche tempo fa si era reso protagonista di uno scivolone non indifferente. “Non voglio essere sessista – aveva detto in quell’occasione, alludendo al look supersexy della showgirl – ma qui stiamo tutti aspettando il momento del senza giacca“. Con quello che ha detto nelle scorse ore, però, potrebbe essersi rifatto del tutto.

Berrettini, Caressa difende la Satta: “Vergognoso”

Ha parlato di lei al settimanale Chi, nel momento in cui al giornalista sportivo è stato chiesto come viva il suo matrimonio con l’altrettanto famosa Benedetta Parodi.

“Uno sportivo vive l’amore – ha detto – come qualunque altro professionista. Dire che le donne distraggono gli uomini è un vecchio retaggio degli Anni 50 ed è una frase offensiva. Sono indignato per quello che è stato scritto di Melissa Satta dopo l’addio a Matteo Berrettini, è una ragazza che conosco bene e trovo vergognoso il modo in cui è stata trattata nei vari commenti. Gli sportivi sono giovani ed è giusto che abbiano i loro amori come chiunque, saranno bravi loro a tenere insieme le due parti”.

Caressa potrebbe alludere non solo al titolo del Daily Mail, ma anche ai numerosi commenti offensivi e fuori luogo che l’ex velina è stata costretta a sopportare per tutta la durata della storia con Matteo. E chissà, allora, se dopo essersi speso per difenderla Caressa riceverà il “perdono” da parte dei follower di Melissa.