Gratta e vinci, gliel’ha detto lui: nessuna bugia

Oliver Golden ha 26 anni e un sogno nel cassetto: quello di diventare un medico e di salvare vite umane. Ma l’università, di questi tempi, è un privilegio per pochi. E non avrebbe mai potuto permettersi di pagare gli studi, se non fosse accaduto quello che, nelle scorse ore, ha lasciato di stucco l’intera contea di Northumberland, e non solo.

Sono tutti increduli, per ovvie ragioni, per quello che è successo nelle scorse ore. Il 26enne di Mount Carmel si è recato, come fa spesso, al Friendly Choice Food Mart. In genere vi si reca per fare rifornimento di cibo, ma quel giorno ha sentito come un “campanello” nella sua testa. Era il suo istinto che gli consigliava di tentare la fortuna e di acquistare un biglietto della Lotteria, una voce che che continua a ripetergli che quello sarebbe stato il suo giorno fortunato. E così, col senno di poi, è stato, per quanto possa sembrare strano che a suggerirglielo sia stato, appunto, l’istinto.

Sta di fatto che Oliver ha fatto ciò che l’istinto gli diceva. Individuato il distributore automatico di Gratta e vinci all’interno del suo supermercato di fiducia, ha scelto quello che più gli piaceva e si è affrettato a raschiare la patina argentata per scoprire cosa la dea bendata avesse in serbo per lui.

Gratta e vinci, non basta una vita per spenderli tutti

“Ho grattato un angolo – questo il racconto che Golden ha reso alla stampa nelle scorse ore – e all’inizio non ci credevo, pensavo che il distributore si fosse rotto, sono andato dall’impiegato chiedendo se poteva controllarlo per me. E lui dice Oh mio Dio, ho detto cosa significa. Abbiamo grattato l’intero biglietto e diceva 1.000 dollari a settimana per tutta la vita“.

Sì, proprio così. 1000 dollari a settimana per il resto dei suoi giorni, per un totale di 4mila dollari al mese e una rendita che gli farà dormire sonni tranquilli per sempre. Ciò nonostante, questo giovane del Northumberland non intende montarsi la testa o cambiare vita. Vuole solo spendere il denaro che arriverà ogni settimana sul suo conto corrente in modo saggio e consapevole. Intelligente, se vogliamo. “Andrò in Irlanda, alla facoltà di medicina“, ha annunciato, fiero di poter finalmente intraprendere gli studi.

“Quello che è successo è pazzesco – ha aggiunto – Abbiamo fatto una specie di festa con tutti nel negozio in quel momento. Ho chiamato mia madre, dicendole che non avrebbe mai creduto a quello che era successo, e lei ha creduto che stessi scherzando con lei. E invece no, mamma cara: è tutto, beati voi, vero.