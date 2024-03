Gratta e Vinci, nuovo tagliando in giro: si vincono 2 milioni di euro

Gratta e Vinci, c’è un nuovo tagliando in circolazione: il premio massimo è di due milioni di euro. Ecco la decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Ogni tanto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decide di mettere in circolazione dei nuovi tagliandi per stimolare anche la fantasia dei vari giocatori che sono “abbonati” alla lotteria istantanea. E diciamo che molto spesso l’intento è riuscito visto che sono diversi quelli che alla fine, vedendo la novità, decidono di provarci.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di Premi Stellari, quel tagliando che da un poco di tempo è in circolazione e che si può trovare sia online sia nei vari punti vendita che sono sparsi sul territorio. Adesso invece vi parliamo di un altro tagliando che, in giro, si trova già, e che adesso è stato lanciato anche nella sua versione online. Quindi se siete appassionati di questo biglietto allora potete anche giocarci – ci raccomandiamo, con molta, molta moderazione – anche comodamente seduti sul divano di casa.

Gratta e Vinci, ecco il 50X Lit

Sì, il 50X, uno dei tagliandi che fa parte di quella famiglia dei moltiplicatori, da adesso si può giocare anche online, vale a dire comodamente seduti a casa con il cellulare oppure attraverso un computer. Il costo è invariato: rimane dal valore commerciale di dieci euro e come tutti i tagliandi di questo costo mette in palio la bellezza di due milioni di euro. E non sono certamente pochi soldi. Anzi, sono soldi che ti cambiano proprio la vita.

A differenza del Vinci in Grande, il tagliando che costa 25euro e come vincita minima mette in palio 40euro, il Nuovo 50X Lit come premio minimo “regala” solamente il costo della giocata. Così come tutti gli altri in circolazione tranne quello che vi abbiamo citato prima. Insomma, c’è un nuovo gioco in circolazione ma per meglio dire, più che in circolazione, un nuovo gioco in rete. State attenti, però. Se uno gioca perde sempre. Lo scriviamo e lo ribadiamo come concetto. Non ci sono possibilità che uno possa vincere. Né nel breve periodo e soprattutto a lungo termine.