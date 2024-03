West Ham-Friburgo, Europa League: tv, formazioni, pronostici

West Ham-Friburgo è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Ha messo un poco la testa avanti il Friburgo, vincendo in casa uno a zero contro il West Ham. Ma i tedeschi sanno benissimo che li aspetta una vera e proprio battaglia sportiva sul campo degli inglesi, che hanno tutta l’intenzione di ribaltare la situazione.

A differenza di quanto ci si potesse immaginare – andando a vedere il curriculum che accompagnava le due formazioni – in Germania è finita con un risultato striminzito e senza vedere molti gol. Solamente uno, che però difficilmente farà la differenza. Dovrà essere bravo il Friburgo a cercare di difenderlo, anche se il West Ham, ovviamente, cercherà sin dai primi minuti di fare la partita. Magari cercando anche di sbloccarla quasi immediatamente per mettere ulteriore tensione e paura. Ci riuscirà? Vedremo, noi la pensiamo in un modo diverso.

La difesa tedesca non è granitica, ma ha elementi sicuramente importanti che in un match del genere si potrebbero esaltare. E questo potrebbe aiutare a tenere la porta inviolata per un poco di tempo. No, non crediamo che gli inglesi non riescano a trovare la via della rete nel corso dei 90minuti, ma potrebbero anche riuscire a centrarla una volta sola portando quindi la partita ai supplementari.

Come vedere West Ham-Friburgo in diretta tv e in streaming

West Ham-Friburgo è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Roma-Brighton anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Tra tutte le gare di Europa League in programma in questo secondo turno di ottavi di finale, questa sembra decisamente quella che può andare oltre i 90minuti canonici. Un match che così come nella sfida di una settimana fa potrebbe regalare meno di tre reti complessive. Con il West Ham, comunque, ovviamente vincente.

Le probabili formazioni di West Ham-Friburgo

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell; Soucek, Alvarez; Kudus, Ward-Prowse, Paqueta; Bowen.

FRIBURGO (4-4-2): Atubolu; Sildillia, Gulde, Ginter, Gunter; Doan, Eggestein, Hofler, Grifo; Sallai, Holer.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0