Villarreal-Marsiglia, Europa League: tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Marsiglia è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Marsiglia ha chiuso la pratica una settimana. Anche in maniera abbastanza clamorosa se vogliamo dirla tutta. I francesi hanno distrutto quattro a zero il Villarreal e quindi hanno più di un piede e mezzo nei quarti di finale di Europa League. Non ci possono essere dubbi su questo anche per un semplice ed evidente motivo. Anzi, due motivi: il primo è che la squadra di Gasset vive un momento di forma straordinario; il secondo è che il Villarreal non sembra proprio avere le qualità che servono per ribaltare questo risultato clamoroso che ha lucchettato il passaggio del turno.

Certo, gli spagnoli possono anche vincerlo questo match ed è questo che ci aspettiamo. In una gara magari leggermente diversa da quella vista al Velodrome: praticamente in Francia non c’è mai mai stata partita. Un poco di orgoglio da parte del “sottomarino giallo” davanti al proprio pubblico ce lo aspettiamo, ma pensare che ci possa essere un ribaltone appare una cosa difficile da immaginare. No, nonostante quelle che come al solito saranno le dichiarazioni prima del match, non ci sono dubbi. Ma questo rende comunque il match aperto a qualsiasi risultato e ovviamente il Marsiglia qualche cambio lo farà. E potrebbe anche perderla questa partita. In maniera indolore però.

Come vedere Villarreal-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Villarreal-Marsiglia è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Roma-Brighton anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Quella in Spagna sarà sicuramente una partita da almeno una rete per squadra e quasi sicuramente da almeno tre reti complessive. E alla fine il Villarreal potrebbe anche riuscire a portare a casa il match, ma senza pensare minimamente alla possibilità di passare il turno.

Le probabili formazioni di Villarreal-Marsiglia

VILLARREAL (4-4-2): Reina; Femenia, Mandi, Bailly, Cuena; Akhomach, Parejo, Coquelin, Baena; G Moreno, Sorloth.

MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin; Veretout, Kondogbia, Harit; Sarr, Ndiaye, Aubameyang.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1