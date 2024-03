Gratta e vinci, basta panini: sazio e pure ricco

Gratta e vinci, adesso può decisamente dire addio ai panini: il pit-stop non programmato ha cambiato tutto.

Aveva appena finito di lavorare e si apprestava a tornare a casa quando, all’improvviso, la spia del carburante s’è fatta rossa sul cruscotto della sua auto. A quel punto, ha deciso di fermarsi lungo la stazione di servizio più vicina e, già che c’era, di prendere pure due piccioni con una fava.

Una volta fatto rifornimento, si è quindi appropinquato presso l’adiacente negozio di generi alimentari e ne è uscito, oltre che con un po’ di spesa, anche con 5 Gratta e vinci del valore di 10 euro l’uno. Malgrado la curiosità lo attanagliasse, ha aspettare di fare ritorno a casa per poterli grattare in tutta tranquillità. James Leonard, questo il suo nome, è per tutti quelli che lo conoscono “l’uomo del panino”. Perché, appunto, è questa la sua professione: preparare ottimi panini per far sì che i suoi clienti si lecchino i baffi. E non sapeva che stavolta a leccarsi i baffi sarebbe stato, invece, proprio lui.

In uno dei tagliandi della lotteria istantanea sui quali aveva deciso di puntare, uno appartenente alla serie $4.000.000 Diamonds, c’era un premio che non avrebbe neanche mai lontanamente osato immaginare. Aveva una probabilità su oltre 4 milioni di tagliandi di vincere il primo premio e non poteva certo ipotizzare, al momento dell’acquisto, che in questo caso sarebbe spettato a lui. Che sarebbe stato proprio lui quell’unico su 4 milioni.

Gratta e vinci, un pit-stop a sorpresa e tutto è cambiato

La somma che Leonard si è assicurato, grazie a quel biglietto, è stratosferica. Spendendo solo 10 dollari ne ha vinti 400mila volte tanto, ossia 4 milioni tondi tondi. Adesso è un multimilionario ed è assai improbabile che continui a fare panini, non avendo più alcun bisogno di lavorare.

Si tratta, però, di un’ipotesi. I media del Massachusetts, dove tutto è accaduto, hanno provato a contattarlo, ma l’uomo non ha voluto sbottonarsi troppo con la stampa. Non sappiamo dunque, effettivamente, come intenda spendere tutti questi soldi, ma pare che abbia già saggiamente deciso di andare in pensione prima del tempo e anche di comprare, perché no, una nuova casa, più lussuosa e confortevole della precedente.

La sola cosa di cui siamo certi è che Leonard ha avuto una certa “fretta”: ha riscosso la sua vincita in contanti e ha quindi percepito, al netto delle tasse, 2,6 milioni di dollari. E l’essenziale è che se li goda tutti, fino all’ultimo cent.