Formazioni ufficiali Brighton-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Brighton-Roma, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Tutto pronto per la gara di ritorno di Europa League tra Brighton e Roma. Dopo il 4-0 dell’andata, la compagine di De Rossi, che si presenta al match fortemente rimaneggiata, ha chiaramente messo una seria ipoteca sulla qualificazione. Per Pellegrini e compagni, però, che si presentano al remake della sfida contro il Brighton con un undici fortemente rimaneggiata, si prospetta una gara da affrontare con la massima concentrazione. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo i margini di errori. Diamo uno sguardo alle scelte di De Zerbi e De Rossi:

BRIGHTON Verbruggen; Lamptey, Dunk, van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Lallana, Enciso, Adingra; Welbeck.

ROMA (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola, Bove, Cristante, Pellegrini, Baldanzi, Azmoun, Zalewski

Brighton-Roma, il pronostico marcatori

I padroni di casa proveranno a prendere in mano le redini dell’incontro per orientarne i ritmi sin dai primi minuti di gioco. Per provare quantomeno a ridimensionare il passivo dell’andata, infatti, il Brighton è chiamato a partire subito forte. Sotto questo punto di vista De Zerbi non può non fare affidamento sull’imprevedibilità del proprio reparto offensivo. Tra tutti, uno dei candidati più autorevoli a mettere a segno almeno un gol sembra essere Welbeck. Non ancora perfetta in tutte le sue letture difensive, la retroguardia giallorossa potrebbe esporsi alle folate del Brighton e subire almeno un gol dall’ex Manchester United.

Probabili ammoniti e tiratori di Brighton-Roma

Con il Brighton che non ha nulla da perdere e che già di suo fa della produzione offensiva il suo marchio di fabbrica, si prospetta una gara assolutamente aperta. Le occasioni e i colpi di scena, da ambo le parti, non dovrebbero assolutamente mancare. Enciso e Lallana, ad esempio, sono due profili da tenere assolutamente in considerazione in ottica tiratori. Ma non solo. A giocatori come Baldanzi e Pellegrini, ad esempio, basta un niente per accendersi e riuscire a far svoltare l’incontro. Molto probabile che i due centrocampisti offensivi della Roma riescano a scaldare i guanti di Verbruggen almeno una volta ciascuno. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, da monitorare soprattutto Mancini e Dunk che, se affrontati in velocità, potrebbero essere costretti a spendere almeno un cartellino.