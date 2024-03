Gratta e Vinci, trova 10 numeri vincenti: rimane con l’amaro in bocca

Gratta e Vinci, trova dieci numeri vincenti ma alla fine rimane lo stesso con l’amaro in bocca. Ecco quello che è successo a Palestrina in provincia di Roma

Immaginate di comprare un biglietto del Gratta e Vinci da 5 euro della serie de Il Miliardario. Di sapere che è uno che, alla fine, regala molto spesso delle vincite importanti, anche a quattro cifre e alcune volte pure a cinque. E soprattutto riuscire a trovare sui 15 numeri vincenti vostri, addirittura dieci che corrispondono a quelli che generano una vincita. Sicuramente vi aspettate chissà, magari non la vincita massima, ma nemmeno una così poco importante per come sono andati i fatti.

Sì, perché alla fine dei conti i fatti sono andati proprio in questo modo nella storia che viene raccontata da Agimege.it. E i fatti sono successi domenica scorsa al centro commerciale I Platani a Palestrina, in provincia di Roma. Un cliente di passaggio domenica scorsa in quel centro commerciale ha deciso dunque di acquistare un biglietto dal valore commerciale di cinque euro. E alla fine si è ritrovato con una somma sicuramente assai allettante in tasca, ma con un poco decisamente di amaro in bocca.

Gratta e Vinci, ha portato a casa 500euro

Sì, tutti questi numeri in quelli vincenti hanno regalato alla fine della fiera “solamente” cinquecento euro. Perché ogni numero dava in regalo cinquanta euro. E pensare che avrebbe decisamente potuto vincere assai di più, soprattutto per come si era messa la situazione. Ma c’è da pensare che avrebbe anche potuto vincere dieci volte in meno, visto che sotto ogni numero poi alla fine ci sarebbe potuto essere solamente il colpo da cinque euro. E cinque per dieci fa cinquanta euro. Non è andata poi così male.

Però, però: arrivati a quel punto, con quasi tutti i numeri vincenti apparsi, ci si poteva forse aspettare anche qualcosa in più. Insomma, Il Miliardario rimane quello più amato come biglietto e su questo ci possono essere poche discussioni, però ogni tanto potrebbe anche fare di meglio. E questo è decisamente un caso eclatante.