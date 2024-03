Formula Uno, qualifiche GP Arabia Saudita: tv, streaming e pronostico

Formula Uno, qualifiche Gp dell’Arabia Saudita: seconda prova del Mondiale dopo il trionfo di Verstappen. Ecco il nostro pronostico per le qualifiche

Il Circus torna subito in pista e lo fa in Arabia Saudita, sul circuito di Jeddah. E anche questa volta si corre di sabato: il motivo ve lo abbiamo spiegato in precedenza. Questo di marzo è il mese del Ramadam e per un senso di rispetto nei confronti delle molteplici persone che lo faranno, allora la gara è anticipata di un giorno. Quindi domani, venerdì 8 marzo, sono in programma le qualifiche ufficiali del Gran Premio.

Max Verstappen in Bahrain si è preso tutto: miglior giro, qualifiche, e ovviamente vittoria finale dopo uno strapotere iniziato al primo giro e finito con la bandiera a scacchi. Male le Ferrari, soprattutto quella di Leclerc che ha avuto dei problemi ai freni dall’inizio della sua gara. Sainz invece alla fine si è preso un podio, guadagnando anche una posizione rispetto a quella che era stata la sua posizione di partenza. Diciamo che nonostante Perez sia finito secondo per una doppietta Red Bull, nelle qualifiche di domani non dovrebbero essere dubbi su una cosa. Sì, Verstappen si prenderà di nuovo la pole, ma Leclerc o Sainz – visti quelli che sono i problemi del messicano a trovare il giusto giro durante le qualifiche, si potrebbero piazzare dietro.

Anche perché pure gli altri hanno fatto discretamente male: da Russell e Hamilton sulla Mercedes – il secondo di più – e Lando Norris sulla McLaren. Insomma, c’è una scuderia super favorita e poi ci sono tutte le altre. Lo abbiamo visto subito.

Formula Uno, qualifiche dell’Arabia Saudita: dove vederle in tv e in streaming

Le qualifiche del Gp dell’Arabia Saudita sono in programma venerdì 8 marzo alle 18:00. Si potranno seguire in diretta su Sky, al canale dedicato Sky Sport Formula Uno. In streaming si potranno vedere tramite l’applicazione Sky Go oppure attraverso il servizio di Now Tv, collegato a Sky. In differita, e in chiaro, le qualifiche del Gran Premio del Bahrain si potranno vedere su Tv8 , al canale 8 del telecomanda, a partire dalle 22:00 di venerdì.

Il pronostico

Inutile dire che la testa dica che è Verstappen il favorito per la pole anche domani, ma è altrettanto inutile dire che noi ci aspettiamo e sogniamo di essere smentiti. Però la Red Bull ha mostrato di avere un passo diverso, qualcosa davvero di importante e ha mandato i segnali che poco si erano visti nei test e nelle libere. Max si è nascosto e poi ha deciso di accelerare quando contata. E anche in Arabia Saudita dovrebbe partire davanti a tutti.